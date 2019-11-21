У Польщі заарештували українця, який п'яним скоїв аварію і втікав від поліції
Сьогодні, 19:02
У Польщі заарештували громадянина України, який п'яним їздив зустрічною смугою автостради.
Як повідомляє Yavp.pl з посиланням на dolnoslaska.policja.gov.pl, 46-річний українець, керуючи автомобілем у нетверезому стані, зіткнувся з автобусом і намагався втекти з місця пригоди. Зупинити порушника вдалося завдяки водіям вантажівок, які перекрили йому дорогу.
При затриманні чоловік намагався чинити опір працівникам поліції, а тест показав 2,5 проміле алкоголю в організмі водія.
Болеславецький суд виніс рішення залишити порушника під арештом на три місяці до винесення вироку.
Зауважують, що за створення небезпечної ситуації на дорозі і за керування у нетверезому стані чоловікові загрожує 12 років в’язниці.
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Як повідомляє Yavp.pl з посиланням на dolnoslaska.policja.gov.pl, 46-річний українець, керуючи автомобілем у нетверезому стані, зіткнувся з автобусом і намагався втекти з місця пригоди. Зупинити порушника вдалося завдяки водіям вантажівок, які перекрили йому дорогу.
При затриманні чоловік намагався чинити опір працівникам поліції, а тест показав 2,5 проміле алкоголю в організмі водія.
Болеславецький суд виніс рішення залишити порушника під арештом на три місяці до винесення вироку.
Зауважують, що за створення небезпечної ситуації на дорозі і за керування у нетверезому стані чоловікові загрожує 12 років в’язниці.
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