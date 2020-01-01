Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 31 липня
Сьогодні, 20:00
У п’ятницю у Волинській області буде хмарно з проясненнями.
У Луцьку, Ковелі, Володимир-Волинському, Маневичах, Любешеві, Світязі очікують суху погоду за даними Sinoptik.ua.
Температура повітря вночі буде до +11…+14 градусів, удень підніметься до +22…+24. Вітер західний, північний і північно-західний, 1-6 м/с. До кінця тижня очікують мінливу хмарність, місцями – дощ.
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У Луцьку, Ковелі, Володимир-Волинському, Маневичах, Любешеві, Світязі очікують суху погоду за даними Sinoptik.ua.
Температура повітря вночі буде до +11…+14 градусів, удень підніметься до +22…+24. Вітер західний, північний і північно-західний, 1-6 м/с. До кінця тижня очікують мінливу хмарність, місцями – дощ.
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