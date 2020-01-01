вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 31 липня

Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 31 липня
У п’ятницю у Волинській області буде хмарно з проясненнями.

У Луцьку, Ковелі, Володимир-Волинському, Маневичах, Любешеві, Світязі очікують суху погоду за даними Sinoptik.ua.

Температура повітря вночі буде до +11…+14 градусів, удень підніметься до +22…+24. Вітер західний, північний і північно-західний, 1-6 м/с. До кінця тижня очікують мінливу хмарність, місцями – дощ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: погода, прогноз, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«У транспорт досі сісти не можу», – пасажирка захопленого терористом автобуса
«Це – наша третя дитина»: на Волині подружжя створило лавандову плантацію. ФОТО
У Луцьку дозволили роботу кінотеатрів, а богослужіння проводитимуть по-новому
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині судили чоловіка, який вкрав на городі 15 цибулин і 6 редисок
Сьогодні, 20:17
У Фамільній майстерні «Забіяка&Забіяка» готують м'ясо унікальним способом Sou Vide: продукція – вже у продажу*
Сьогодні, 20:03
Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 31 липня
Сьогодні, 20:00
У місті на Волині зіткнулися два легковики. ФОТО
Сьогодні, 19:30
«На туберкульоз може захворіти кожен», – лікар з Луцька про прогресування епідемії через Covid-19
Сьогодні, 19:17
Схожі новини
Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 16 липня Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 16 липня
15 липень, 20:00
Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 10 липня Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 10 липня
09 липень, 20:00
Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 9 липня Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 9 липня
08 липень, 20:00
Якою буде погода в Луцьку та Волинській області у вівторок, 9 червня Якою буде погода в Луцьку та Волинській області у вівторок, 9 червня
08 червень, 20:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Водію авто загрожує понад пів тисячі гривень штрафу, бо не пропустив «швидку» у Луцьку
Сьогодні, 20:50
 0
На Волині судили чоловіка, який вкрав на городі 15 цибулин і 6 редисок
Сьогодні, 20:17
 0
У Фамільній майстерні «Забіяка&Забіяка» готують м'ясо унікальним способом Sou Vide: продукція – вже у продажу*
Сьогодні, 20:03
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 31 липня
Сьогодні, 20:00
 0
У місті на Волині зіткнулися два легковики. ФОТО
Сьогодні, 19:30
 0
Медіа
відео
1/8