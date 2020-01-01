У селі на Волині в будинку знайшли вбитого чоловіка





Про це Інформаційному агентству



Як зазначається, загиблий був відсутній за місцем проживання упродовж двох днів. Тіло виявив його брат.



За попередньою інформацією, на шиї у чоловіка була виявлена різана рана.



Інформацію підтвердили у пресслужбі волинської поліції. Наразі проводять заходи, спрямовані на виявлення осіб, причетних до цього кримінального правопорушення.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Тіло вбитого чоловіка виявили 29 липня в нежилому будинку у селі Поліське Старовижівського району.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.Як зазначається, загиблий був відсутній за місцем проживання упродовж двох днів. Тіло виявив його брат.За попередньою інформацією, на шиї у чоловіка була виявлена різана рана.Інформацію підтвердили у пресслужбі волинської поліції. Наразі проводять заходи, спрямовані на виявлення осіб, причетних до цього кримінального правопорушення.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію