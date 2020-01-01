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У селі на Волині в будинку знайшли вбитого чоловіка

У селі на Волині в будинку знайшли вбитого чоловіка
Тіло вбитого чоловіка виявили 29 липня в нежилому будинку у селі Поліське Старовижівського району.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.

Як зазначається, загиблий був відсутній за місцем проживання упродовж двох днів. Тіло виявив його брат.

За попередньою інформацією, на шиї у чоловіка була виявлена різана рана.

Інформацію підтвердили у пресслужбі волинської поліції. Наразі проводять заходи, спрямовані на виявлення осіб, причетних до цього кримінального правопорушення.

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Теги: тіло, вбитий, чоловік, Волинь
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