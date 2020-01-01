На Волині в будинку знайшли тіло чоловіка: деталі вбивства





Учора, близько 21-ї години, до поліції надійшло повідомлення, що заявник виявив в закинутій будівлі в одному з сіл Старовижівського району тіло свого брата, 1970 року народження, повідомили у пресслужбі ГУНП у Волинській області.



На його шиї була різана рана довжиною в кілька сантиметрів, а на підлозі поруч – плями речовини бурого кольору.



Заявник розповів, що його брат протягом 2 останніх діб був відсутній за місцем проживання.



Оперативники швидко встановили, що напередодні померлий вживав спиртні напої разом з 21-річним лучанином, який на той момент перебував у цьому селі.



Спільними зусиллями поліцейські управління карного розшуку та слідчі слідчого управління вийшли на слід підозрюваного, на це знадобилось трохи більше 12 годин.



Сьогодні його затримали в обласному центрі. При затриманні особа намагалась чинити опір поліцейським.



Вирішується питання про оголошення йому підозри за ч. 1 ст. 115 Кримінального Кодексу України (Вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині). Такі дії караються позбавленням волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У поліції Волині повідомили деталі вбивства, яке трапилося в одному із сіл Старовижівського району. Учора, близько 21-ї години, до поліції надійшло повідомлення, що заявник виявив в закинутій будівлі в одному з сіл Старовижівського району тіло свого брата, 1970 року народження, повідомили у пресслужбі ГУНП у Волинській області.На його шиї була різана рана довжиною в кілька сантиметрів, а на підлозі поруч – плями речовини бурого кольору.Заявник розповів, що його брат протягом 2 останніх діб був відсутній за місцем проживання.Оперативники швидко встановили, що напередодні померлий вживав спиртні напої разом з 21-річним лучанином, який на той момент перебував у цьому селі.Спільними зусиллями поліцейські управління карного розшуку та слідчі слідчого управління вийшли на слід підозрюваного, на це знадобилось трохи більше 12 годин.Сьогодні його затримали в обласному центрі. При затриманні особа намагалась чинити опір поліцейським.Вирішується питання про оголошення йому підозри за ч. 1 ст. 115 Кримінального Кодексу України (Вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині). Такі дії караються позбавленням волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію