У місті на Волині зіткнулися два легковики. ФОТО





Про це повідомляє "



Не розминулися два легкових авто: Audi та Renault.



Транспортні засоби отримали незначні механічні пошкодження: в Audi – вм’ятина на лівому боці, у Renault – пошкодження спереду та справа.



Як відомо, потерпілих немає.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 30-го липня близько 18:45 на вулиці Ковельській біля магазину «Ельф» трапилася ДТП.Про це повідомляє " Буг" Не розминулися два легкових авто: Audi та Renault.Транспортні засоби отримали незначні механічні пошкодження: в Audi – вм’ятина на лівому боці, у Renault – пошкодження спереду та справа.Як відомо, потерпілих немає.

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