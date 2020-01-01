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У місті на Волині зіткнулися два легковики. ФОТО

У місті на Волині зіткнулися два легковики. ФОТО
30-го липня близько 18:45 на вулиці Ковельській біля магазину «Ельф» трапилася ДТП.

Про це повідомляє "Буг".

Не розминулися два легкових авто: Audi та Renault.

Транспортні засоби отримали незначні механічні пошкодження: в Audi – вм’ятина на лівому боці, у Renault – пошкодження спереду та справа.

Як відомо, потерпілих немає.

У місті на Волині зіткнулися два легковики. ФОТО
У місті на Волині зіткнулися два легковики. ФОТО

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Теги: Володимир, аварія, перехрестя
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