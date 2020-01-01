У місті на Волині зіткнулися два легковики. ФОТО
Сьогодні, 19:30
30-го липня близько 18:45 на вулиці Ковельській біля магазину «Ельф» трапилася ДТП.
Про це повідомляє "Буг".
Не розминулися два легкових авто: Audi та Renault.
Транспортні засоби отримали незначні механічні пошкодження: в Audi – вм’ятина на лівому боці, у Renault – пошкодження спереду та справа.
Як відомо, потерпілих немає.
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Про це повідомляє "Буг".
Не розминулися два легкових авто: Audi та Renault.
Транспортні засоби отримали незначні механічні пошкодження: в Audi – вм’ятина на лівому боці, у Renault – пошкодження спереду та справа.
Як відомо, потерпілих немає.
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Коментарі 1
Ви хоч напишіть, що це в Володимирі.
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