Водію авто загрожує понад пів тисячі гривень штрафу, бо не пропустив «швидку» у Луцьку
Сьогодні, 20:50
Волинянин заплатить штраф у 510 гривень за те, що не надав перевагу у русі кареті швидкої допомоги. Протокол про порушення склали у рамках акції "Увага! Спецсигнал".
Про це розповіли Суспільному у патрульній поліції.
У Луцьку працівники екстреної медичної допомоги спільно із працівниками патрульної поліції провели акцію на дорозі "Увага! Спецсигнал». Під час рейду зупинили одного порушника - водія автомобіля Volkswagen Passat чорного кольору.
Згідно з законодавством, за пушення правил дорожнього руху на водія склали адмінпротокол. Порушнику передбачений штраф у розмірі 510 гривень. Пішоходи за таке правопорушення можуть заплатити 51 гривню штрафу, - кажуть у поліції.
Водій Валерій Вербицький 23 роки працює на «швидкій». Розповідає: "За стільки років були різні ситуації. І люди вмирали. І були, що не пропускали. Дуже багато автомобілів на дорогах. Зараз ще пішоходи, більшість не пропускають - пішоходи".
У виїзної бригади – майже всі виклики термінові. Фельдшерка швидкої допомоги Тетяна Савчук пригадує: "Було ДТП в Зміїнці, ми мусили їхати в міську лікарню. Потерпілого вирізали з машини. Сирена, проблискові маячки, навіть водій в рацію говорив, що водії – дайте дорогу швидкій, а результат не був 100% як хотілося б".
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Про це розповіли Суспільному у патрульній поліції.
У Луцьку працівники екстреної медичної допомоги спільно із працівниками патрульної поліції провели акцію на дорозі "Увага! Спецсигнал». Під час рейду зупинили одного порушника - водія автомобіля Volkswagen Passat чорного кольору.
Згідно з законодавством, за пушення правил дорожнього руху на водія склали адмінпротокол. Порушнику передбачений штраф у розмірі 510 гривень. Пішоходи за таке правопорушення можуть заплатити 51 гривню штрафу, - кажуть у поліції.
Водій Валерій Вербицький 23 роки працює на «швидкій». Розповідає: "За стільки років були різні ситуації. І люди вмирали. І були, що не пропускали. Дуже багато автомобілів на дорогах. Зараз ще пішоходи, більшість не пропускають - пішоходи".
У виїзної бригади – майже всі виклики термінові. Фельдшерка швидкої допомоги Тетяна Савчук пригадує: "Було ДТП в Зміїнці, ми мусили їхати в міську лікарню. Потерпілого вирізали з машини. Сирена, проблискові маячки, навіть водій в рацію говорив, що водії – дайте дорогу швидкій, а результат не був 100% як хотілося б".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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