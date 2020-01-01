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Водію авто загрожує понад пів тисячі гривень штрафу, бо не пропустив «швидку» у Луцьку

Водію авто загрожує понад пів тисячі гривень штрафу, бо не пропустив «швидку» у Луцьку
Волинянин заплатить штраф у 510 гривень за те, що не надав перевагу у русі кареті швидкої допомоги. Протокол про порушення склали у рамках акції "Увага! Спецсигнал".

Про це розповіли Суспільному у патрульній поліції.

У Луцьку працівники екстреної медичної допомоги спільно із працівниками патрульної поліції провели акцію на дорозі "Увага! Спецсигнал». Під час рейду зупинили одного порушника - водія автомобіля Volkswagen Passat чорного кольору.

Згідно з законодавством, за пушення правил дорожнього руху на водія склали адмінпротокол. Порушнику передбачений штраф у розмірі 510 гривень. Пішоходи за таке правопорушення можуть заплатити 51 гривню штрафу, - кажуть у поліції.

Водій Валерій Вербицький 23 роки працює на «швидкій». Розповідає: "За стільки років були різні ситуації. І люди вмирали. І були, що не пропускали. Дуже багато автомобілів на дорогах. Зараз ще пішоходи, більшість не пропускають - пішоходи".

У виїзної бригади – майже всі виклики термінові. Фельдшерка швидкої допомоги Тетяна Савчук пригадує: "Було ДТП в Зміїнці, ми мусили їхати в міську лікарню. Потерпілого вирізали з машини. Сирена, проблискові маячки, навіть водій в рацію говорив, що водії – дайте дорогу швидкій, а результат не був 100% як хотілося б".



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Теги: Луцьк, штраф, швидка
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