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Українську делегацію в ТКГ очолить Леонід Кравчук

Українську делегацію в ТКГ очолить Леонід Кравчук
Леонід Кравчук погодився очолити українську делегацію в переговорному процесі в Мінську після відходу Кучми.

Президент Володимир Зеленський у четвер, 30 липня, підписав указ про призначення першого президента України Леоніда Кравчука главою української делегації в Тристоронній контактній групі в Мінську, повідомляє Кореспондент.

Відзначається, що як колишній глава держави, Кравчук має досвід, необхідний для участі в переговорному процесі такого рівня.

За словами Леоніда Кравчука, на своєму посту він робитиме все можливе для досягнення миру на Донбасі.

На його думку, Україна і країни Європи, які дійсно сповідують принципи міжнародного права, суверенітету, незалежності, повинні згуртуватися навколо досягнення миру в Україні.

"Треба шукати шлях і об'єднуватися", - підсумував Кравчук.

Нагадаємо, на цьому тижні багаторічний керівник української делегації в Мінську Леонід Кучма вдруге вирішив покинути переговори.

Напередодні Зеленський анонсував призначення його наступника найближчим часом. Серед можливих кандидатур він назвав Кравчука.

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Теги: Леонід Кравчук, ТКГ
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