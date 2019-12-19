Українську делегацію в ТКГ очолить Леонід Кравчук

Леонід Кравчук погодився очолити українську делегацію в переговорному процесі в Мінську після відходу Кучми.



Президент Володимир Зеленський у четвер, 30 липня, підписав указ про призначення першого президента України Леоніда Кравчука главою української делегації в Тристоронній контактній групі в Мінську, повідомляє



Відзначається, що як колишній глава держави, Кравчук має досвід, необхідний для участі в переговорному процесі такого рівня.



За словами Леоніда Кравчука, на своєму посту він робитиме все можливе для досягнення миру на Донбасі.



На його думку, Україна і країни Європи, які дійсно сповідують принципи міжнародного права, суверенітету, незалежності, повинні згуртуватися навколо досягнення миру в Україні.



"Треба шукати шлях і об'єднуватися", - підсумував Кравчук.



Нагадаємо, на цьому тижні багаторічний керівник української делегації в Мінську Леонід Кучма вдруге вирішив покинути переговори.



Напередодні Зеленський анонсував призначення його наступника найближчим часом. Серед можливих кандидатур він назвав Кравчука.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. погодився очолити українську делегацію в переговорному процесі в Мінську після відходу Кучми.Президенту четвер, 30 липня, підписав указ про призначення першого президента України Леоніда Кравчука главою української делегації в Тристоронній контактній групі в Мінську, повідомляє Кореспондент. Відзначається, що як колишній глава держави, Кравчук має досвід, необхідний для участі в переговорному процесі такого рівня.За словами Леоніда Кравчука, на своєму посту він робитиме все можливе для досягнення миру на Донбасі.На його думку, Україна і країни Європи, які дійсно сповідують принципи міжнародного права, суверенітету, незалежності, повинні згуртуватися навколо досягнення миру в Україні."Треба шукати шлях і об'єднуватися", - підсумував Кравчук.Нагадаємо, на цьому тижні багаторічний керівник української делегації в Мінську Леонід Кучма вдруге вирішив покинути переговори.Напередодні Зеленський анонсував призначення його наступника найближчим часом. Серед можливих кандидатур він назвав Кравчука.

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