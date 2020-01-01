«СВІДОМІ» назвали ТОП-10 пріоритетів розвитку Луцька. ВІДЕО

Андрій Покровський, готується до місцевих виборів та вже підготувала основну частину передвиборчої програми.



Про це у вівторок, 28 липня, під час зустрічі з лучанами у "Промені" розповіла представниця Громадянського Руху "СВІДОМІ", депутатка Луцькради Алла Надточій, - про це повідомляє







Обраниця громади зазначила, що "СВІДОМІ" вже напрацювали 10 ключових пріоритетів розвитку міста.



"Це конкретні кроки у 10 сферах, за які наша команда готова нести відповідальність. Впродовж серпня ця програма буде допрацьовуватися та обговорюватися під час круглих столів, і кожен з вас може зробити свій внесок у її наповнення", – зазначила Надточій, звернувшись до присутніх.



Зокрема, йдеться про збільшення робочих місць за рахунок посиленої роботи з інвесторами, здешевлення комунальних послуг, завдяки проведенню енергоефективних заходів. Окрім цього, "СВІДОМІ" планують розвивати Старе місто, створивши там культурний та туристичний центр, а також хочуть поступово провести реконструкцію центральної частини.



Одним із найважливіших завдань Алла Надточій назвала створення стратегії розвитку громади до 2030 року, зазначивши, що цей документ необхідно затвердити вже у 2021 році.



Громадянський Рух "СВІДОМІ" хоче повернути чисте повітря Луцьку: реконструювати очисні споруди, каналізувати приватний сектор, ліквідувати інші джерела смороду. Також йшлося про подальше фінансування та удосконалення системи "Безпечне місто", здоров'я лучан та екологію у місті. Детальніше про пріоритети "СВІДОМИХ" та зустріч із лучанами можете прочитати тут.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Команда "СВІДОМИХ", лідером якої є, готується до місцевих виборів та вже підготувала основну частину передвиборчої програми.Про це у вівторок, 28 липня, під час зустрічі з лучанами у "Промені" розповіла представниця Громадянського Руху "СВІДОМІ", депутатка Луцькради, - про це повідомляє ІА "Конкурент". Обраниця громади зазначила, що "СВІДОМІ" вже напрацювали 10 ключових пріоритетів розвитку міста."Це конкретні кроки у 10 сферах, за які наша команда готова нести відповідальність. Впродовж серпня ця програма буде допрацьовуватися та обговорюватися під час круглих столів, і кожен з вас може зробити свій внесок у її наповнення", – зазначила Надточій, звернувшись до присутніх.Зокрема, йдеться про збільшення робочих місць за рахунок посиленої роботи з інвесторами, здешевлення комунальних послуг, завдяки проведенню енергоефективних заходів. Окрім цього, "СВІДОМІ" планують розвивати Старе місто, створивши там культурний та туристичний центр, а також хочуть поступово провести реконструкцію центральної частини.Одним із найважливіших завдань Алла Надточій назвала створення стратегії розвитку громади до 2030 року, зазначивши, що цей документ необхідно затвердити вже у 2021 році.Громадянський Рух "СВІДОМІ" хоче повернути чисте повітря Луцьку: реконструювати очисні споруди, каналізувати приватний сектор, ліквідувати інші джерела смороду. Також йшлося про подальше фінансування та удосконалення системи "Безпечне місто", здоров'я лучан та екологію у місті. Детальніше про пріоритети "СВІДОМИХ" та зустріч із лучанами можете прочитати тут.

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