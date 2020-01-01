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«СВІДОМІ» назвали ТОП-10 пріоритетів розвитку Луцька. ВІДЕО

«СВІДОМІ» назвали ТОП-10 пріоритетів розвитку Луцька. ВІДЕО
Команда "СВІДОМИХ", лідером якої є Андрій Покровський, готується до місцевих виборів та вже підготувала основну частину передвиборчої програми.

Про це у вівторок, 28 липня, під час зустрічі з лучанами у "Промені" розповіла представниця Громадянського Руху "СВІДОМІ", депутатка Луцькради Алла Надточій, - про це повідомляє ІА "Конкурент".



Обраниця громади зазначила, що "СВІДОМІ" вже напрацювали 10 ключових пріоритетів розвитку міста.

"Це конкретні кроки у 10 сферах, за які наша команда готова нести відповідальність. Впродовж серпня ця програма буде допрацьовуватися та обговорюватися під час круглих столів, і кожен з вас може зробити свій внесок у її наповнення", – зазначила Надточій, звернувшись до присутніх.

Зокрема, йдеться про збільшення робочих місць за рахунок посиленої роботи з інвесторами, здешевлення комунальних послуг, завдяки проведенню енергоефективних заходів. Окрім цього, "СВІДОМІ" планують розвивати Старе місто, створивши там культурний та туристичний центр, а також хочуть поступово провести реконструкцію центральної частини.

Одним із найважливіших завдань Алла Надточій назвала створення стратегії розвитку громади до 2030 року, зазначивши, що цей документ необхідно затвердити вже у 2021 році.

Громадянський Рух "СВІДОМІ" хоче повернути чисте повітря Луцьку: реконструювати очисні споруди, каналізувати приватний сектор, ліквідувати інші джерела смороду. Також йшлося про подальше фінансування та удосконалення системи "Безпечне місто", здоров'я лучан та екологію у місті. Детальніше про пріоритети "СВІДОМИХ" та зустріч із лучанами можете прочитати тут.

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Теги: СВІДОМІ, Андрій Покровський, Алла Надточій
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