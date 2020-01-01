Вагітні жінки частіше за інших заражаються коронавірусом
Сьогодні, 06:25
Вчені виявили, що вагітні жінки в чотири рази частіше заражаються COVID-19, ніж інші люди.
До таких висновків прийшла команда з Медичної школи Перельмана в Університеті Пенсільванії після вивчення близько 1 300 вагітних жінок, які народили в період з квітня по червень у Філадельфії. Про це повідомляє Кореспондент, посилаючись на Daily Mail.
Дослідники виявили, що понад 6% вагітних жінок мають антитіла проти SARS-CoV-2. Це в чотири рази більше, ніж у жителів міста загалом (1,4%), у яких також було виявлено імунну відповідь на вірус. При цьому чорношкірі і латиноамериканки були набагато більш схильні до позитивних результатів на антитіла - 9,7% і 10,4% відповідно. Це в п'ять разів більше, ніж у білих та азіатських жінок, - серед них антитіла були у 2% і 0,9% відповідно.
Раніше в МОЗ розповіли про складнощі лікування вагітних з COVID-19. З початку пандемії в Україні дві вагітні жінки з коронавірусом померли. Шість перебували у вкрай важкому стані.
Також ООН дала рекомендації вагітним щодо коронавірусу. Зокрема, зазначалося, що вагітним з респіраторними захворюваннями слід ставитися до лікування вкрай виважено через підвищений ризик несприятливих наслідків.
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До таких висновків прийшла команда з Медичної школи Перельмана в Університеті Пенсільванії після вивчення близько 1 300 вагітних жінок, які народили в період з квітня по червень у Філадельфії. Про це повідомляє Кореспондент, посилаючись на Daily Mail.
Дослідники виявили, що понад 6% вагітних жінок мають антитіла проти SARS-CoV-2. Це в чотири рази більше, ніж у жителів міста загалом (1,4%), у яких також було виявлено імунну відповідь на вірус. При цьому чорношкірі і латиноамериканки були набагато більш схильні до позитивних результатів на антитіла - 9,7% і 10,4% відповідно. Це в п'ять разів більше, ніж у білих та азіатських жінок, - серед них антитіла були у 2% і 0,9% відповідно.
Раніше в МОЗ розповіли про складнощі лікування вагітних з COVID-19. З початку пандемії в Україні дві вагітні жінки з коронавірусом померли. Шість перебували у вкрай важкому стані.
Також ООН дала рекомендації вагітним щодо коронавірусу. Зокрема, зазначалося, що вагітним з респіраторними захворюваннями слід ставитися до лікування вкрай виважено через підвищений ризик несприятливих наслідків.
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