Гімназисти, які оцифрували 9 туристичних принад волинського міста, – у півфіналі конкурсу «Відкривай Україну»

Учні гімназії імені Олександра Цинкаловського в рамках конкурсу “Відкривай Україну” реалізували проєкт щодо оцифрування пам’ятників та скульптур Володимира-Волинського.Тепер завдяки QR-коду можна на місці отримати всю інформацію про 9 об’єктів княжого міста, - йдеться на сайті Володимир-Волинської міської ради.Освітній конкурс “Відкривай Україну” вже не перший рік доводить, що молодь є рушійною силою змін, вона може і хоче змінити на краще нашу країну. Його мета – створити середовище для розвитку підлітків міст України, у якому вони оволодіють необхідними вміннями та отримають можливість реалізувати командою власну ідею у школі, а згодом – у місті.Для участі в ньому гімназисти згуртувалися в команду “КРОК”, після чого реалізували і свій проєкт «Скульптури говорять…». Тепер мешканці і гості міста, ідучи біля скульптурних споруд у Володимирі, зможуть дізнатися інформацію про них за допомогою QR-коду, а команда потрапила у півфінал конкурсу.Нагадаємо, що в рамках реалізації проєкту оцифрованими стали пам’ятники Володимиру Великому, Ярославу Осмомислу, Ярославу Мудрому та Всеволоду, Тарасу Шевченку, Данилу Галицькому, “Борцям за волю України”, скульптури Княжичам Данилу і Васильку Романовичам, “Мавка і Лукаш”, “Скорботна мати”.