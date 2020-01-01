На одному з волинських ринків порушують правила карантину. ВІДЕО





Про це повідомляєІрини Кикоть.



Держпродспоживслужба вже перевірила дотримання протиепідемічних вимог. Порушень не зафіксували.



Зі слів Ірини Кикоть, щодня покупці порушують правила карантину, зокрема знімають захистні маски на території ринку та у магазинах. Впливу на таких покупців адміністрація ринку не може: «Я не можу за кожною людиною стояти, методів впливу немає, ми не можемо їх штрафувати», - каже економістка.



На одному з волинських ринків порушують карантин. Що кажуть у ДержпродспоживслужбіСуспільне Волинь

На одному з волинських ринків порушують карантин. Що кажуть у Держпродспоживслужбі



Нині продовольчий ринок інспектували працівники Держпродспоживслужби. Кажуть, що порушень не виявили. Інспектувати непродовольчий ринок на наявність у продавців і покупців масок не мали повноважень, - говорить спеціаліст Валентина Палійчук



Ринок у Нововолинську працює щочетверга й у вихідні дні. На входах стоять працівники та нагадують про масковий режим. На ринку знімальна група Суспільного зустріла продавців й покупців, які знімають маски з обличчя. Більшість з опитаних нововолинців кажуть: у масці важко дихати.



Під час рейду перевірили і супермаркет. Порушень теж не виявили, - кажуть в управлінні Держпродспоживслужби. Загалом, за час карантину, наклали 37 штрафів. «Склали більше 300 актів, видали 3 приписи на ринок, за весь період на ринок і працівників 5 штрафів, на заклади торгівлі і харчування – 32 штрафи», - каже Ярослав Лешко.



За порушення правил карантину нині діє штраф для фізичної особи 204 гривні, для юридичної 425 гривень.



Нагадаємо, 1 липня Кабмін встановив штрафи за відсутність масок у транспорті та публічних місцях. Для юридичних осіб суми великі – від 200 до 300 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Підвищена кримінальна відповідальності за порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням. Зокрема порушникам загрожує штраф від тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на строк до трьох років.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Нововолинську на Центральному ринку покупці й продавці порушують масковий режим.Про це повідомляє Суспільне , посилаючись на слова економістки ринкуДержпродспоживслужба вже перевірила дотримання протиепідемічних вимог. Порушень не зафіксували.Зі слів Ірини Кикоть, щодня покупці порушують правила карантину, зокрема знімають захистні маски на території ринку та у магазинах. Впливу на таких покупців адміністрація ринку не може: «Я не можу за кожною людиною стояти, методів впливу немає, ми не можемо їх штрафувати», - каже економістка.На одному з волинських ринків порушують карантин. Що кажуть у ДержпродспоживслужбіСуспільне ВолиньНа одному з волинських ринків порушують карантин. Що кажуть у ДержпродспоживслужбіНині продовольчий ринок інспектували працівники Держпродспоживслужби. Кажуть, що порушень не виявили. Інспектувати непродовольчий ринок на наявність у продавців і покупців масок не мали повноважень, - говорить спеціаліст Валентина ПалійчукРинок у Нововолинську працює щочетверга й у вихідні дні. На входах стоять працівники та нагадують про масковий режим. На ринку знімальна група Суспільного зустріла продавців й покупців, які знімають маски з обличчя. Більшість з опитаних нововолинців кажуть: у масці важко дихати.Під час рейду перевірили і супермаркет. Порушень теж не виявили, - кажуть в управлінні Держпродспоживслужби. Загалом, за час карантину, наклали 37 штрафів. «Склали більше 300 актів, видали 3 приписи на ринок, за весь період на ринок і працівників 5 штрафів, на заклади торгівлі і харчування – 32 штрафи», - кажеЗа порушення правил карантину нині діє штраф для фізичної особи 204 гривні, для юридичної 425 гривень.Нагадаємо, 1 липня Кабмін встановив штрафи за відсутність масок у транспорті та публічних місцях. Для юридичних осіб суми великі – від 200 до 300 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Підвищена кримінальна відповідальності за порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням. Зокрема порушникам загрожує штраф від тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на строк до трьох років.

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