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Україна отримає вакцину від коронавірусу для 20% населення

Україна отримає вакцину від коронавірусу для 20% населення
Співпраця з ВООЗ наразі дозволяє Україні бути впевненою, що підготовка до масової вакцинації відповідає світовим вимогам.

За словами Віктора Ляшка, після появи вакцини Україна отримає дози для 20% жителів, - повідомляє Канал24.

Наразі у світі на етапі доклінічних досліджень перебувають 139 вакцин, написав у фейсбуці головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

За його словами, клінічні випробування почалися для 25 препаратів. Серед них 6 – максимально наблизилися до практичного застосування.

"Завдяки співпраці (з ВООЗ – 24 канал) Україна отримає вакцину в обсягах, що покриє 20% населення (траншами)",
– зазначив Ляшко.

Він додав, що це буде або за доступною ціною, або безкоштовно, що дозволить зменшити навантаження на бюджет.

Водночас головний санлікар наголосив, що поки складно спрогнозувати, якою саме буде вакцина. Зокрема, за типом та способом й кількості введень.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна повинна бути однією з перших, хто отримає вакцину від коронавірусу.

Ляшко ж повідомляв, що Україна не буде розробляти власну вакцину від COVID-19. Адже не має необхідного обладнання.

У ВООЗ розраховують, що вакцина проти COVID-19 буде доступна в середині 2021 року.

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Теги: ВООЗ, медицина, коронавірус
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