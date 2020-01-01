Соцпрацівники Волині отримали маски та рукавички від ЮНІСЕФ

30 липня 2020 року Міністерство соціальної політики, Дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ та громадська спілка «Українська мережа за права дитини» передали засоби індивідуального захисту для соціальних працівників Волинської області.Про це йдеться на сайті Волинської облдержадміністрації.Допомогу надали у рамках спільного проекту «Оцінка та реагування на виклики щодо захисту дітей під час пандемії COVID-19», задача якого – посилити систему соціального захисту дітей та їхніх сімей в умовах пандемії.Засоби індивідуального захисту для безпечної роботи із сім’ями та дітьми під час COVID-19 отримають 295 фахівців із соціальної роботи та спеціалістів служб у справах дітей Волинської області. Кожен набір розрахований на 2 місяці використання і містить медичні маски, нітрилові рукавички, антисептик та бахіли.Відсутність засобів індивідуального захисту для соціальних працівників ускладнювала моніторинг вразливих сімей, куди через пандемію з інтернатних закладів повернулися 42 тисячі дітей. Крім медичного захисту, проект надаватиме також професійну підтримку для соціальних працівників та гуманітарну допомогу сім’ям, відповідно до індивідуальних потреб.Окрім Волинської області, проект діє у Дніпропетровській, Полтавській, Миколаївській та Харківській областях. Під час проекту навчальну підтримку отримають більше 600 фахівців, під соціальним супроводом яких перебуватиме 5000 сімей, в які повернулися діти з інтернатів.Найкращі практики реінтеграції дітей у сім’ї, напрацьовані в ході проекту у пілотних регіонах, планують розширити на всю Україну. Одним з результатів проекту стане підготовка рекомендацій до 5 регіональних планів реалізації реформи з трансформації інтернатних закладів (ДІ - реформа). Також за результатами проекту будуть запропоновані зміни до нормативно-правових актів, які стосуються реформи деінституціалізації.