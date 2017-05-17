У Луцьку побувала туристка з ПАР. ФОТО
Сьогодні, 08:10
Обласний центр Волині відвідала туристка з Південно-Африканської Республіки.
Про це повідомляють в Управлінні туризму та промоції Луцької міської ради.
У Центрі туристичної інформації та послуг є мапа, на якій фіксують відвідувачів з різних країн світу.
30 липня до Луцька завітала мандрівниця з міста Йоганнесбурґ, що у Південній Африці.
"Ура! У нас нова відмітка!" - йдеться на сторінці управління.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляють в Управлінні туризму та промоції Луцької міської ради.
У Центрі туристичної інформації та послуг є мапа, на якій фіксують відвідувачів з різних країн світу.
30 липня до Луцька завітала мандрівниця з міста Йоганнесбурґ, що у Південній Африці.
"Ура! У нас нова відмітка!" - йдеться на сторінці управління.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Курс валют у Луцьку на 31 липня
Сьогодні, 09:02
У Луцьку побувала туристка з ПАР. ФОТО
Сьогодні, 08:10
У Луцьку прокладуть пішохідну доріжку до річки Жидувки
Сьогодні, 07:36
Вагітні жінки частіше за інших заражаються коронавірусом
Сьогодні, 06:25
Колишній «волинянин» покинув прем'єр-ліговий клуб
Сьогодні, 05:23