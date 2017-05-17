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У Луцьку побувала туристка з ПАР. ФОТО

У Луцьку побувала туристка з ПАР. ФОТО
Обласний центр Волині відвідала туристка з Південно-Африканської Республіки.

Про це повідомляють в Управлінні туризму та промоції Луцької міської ради.

У Центрі туристичної інформації та послуг є мапа, на якій фіксують відвідувачів з різних країн світу.
У Луцьку побувала туристка з ПАР. ФОТО

30 липня до Луцька завітала мандрівниця з міста Йоганнесбурґ, що у Південній Африці.

"Ура! У нас нова відмітка!" - йдеться на сторінці управління.
У Луцьку побувала туристка з ПАР. ФОТО

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Теги: Луцьк, туризм, промоція
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