У Луцьку побувала туристка з ПАР. ФОТО





Про це повідомляють в Управлінні туризму та промоції Луцької міської ради.



У Центрі туристичної інформації та послуг є мапа, на якій фіксують відвідувачів з різних країн світу.



30 липня до Луцька завітала мандрівниця з міста Йоганнесбурґ, що у Південній Африці.



"Ура! У нас нова відмітка!" - йдеться на сторінці управління.



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