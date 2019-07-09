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У Луцьку прокладуть пішохідну доріжку до річки Жидувки

У Луцьку прокладуть пішохідну доріжку до річки Жидувки
У 2020 році в Луцьку мають зробити поточний ремонт пішохідної доріжки від вулиці Грабовського до мосту через річку Жидувку.

Відкриті торги для пошуку підрядника вже оголосив департамент житлово-комунального господарства Луцької міської ради. Тендерні пропозиції прийматимуть до 10 серпня, а аукціон має розпочатися 11 серпня, - пише ІА Волинські новини.

Очікувана вартість робіт становить 1,631 мільйона гривень.

За ці кошти мають розібрати бортове каміння, улаштувати корита та основи під бортове каміння, установити бетонне і залізобетонне бортове каміння, улаштувати підстильний шар і основу зі щебенево-піщаної суміші, викласти покриття з бруківки сірого кольору, улаштувати пандус, облаштувати та обгородити дитячий майданчик, встановити лавки і смітники.

Усі роботи планують виконати до 30 листопада поточного року.

Серед вимог до учасників торгів – наявність обладнання, працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, та документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів.

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Теги: Луцьк, Волинь, ремонт, Жидувка
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