У Луцьку прокладуть пішохідну доріжку до річки Жидувки
Сьогодні, 07:36
У 2020 році в Луцьку мають зробити поточний ремонт пішохідної доріжки від вулиці Грабовського до мосту через річку Жидувку.
Відкриті торги для пошуку підрядника вже оголосив департамент житлово-комунального господарства Луцької міської ради. Тендерні пропозиції прийматимуть до 10 серпня, а аукціон має розпочатися 11 серпня, - пише ІА Волинські новини.
Очікувана вартість робіт становить 1,631 мільйона гривень.
За ці кошти мають розібрати бортове каміння, улаштувати корита та основи під бортове каміння, установити бетонне і залізобетонне бортове каміння, улаштувати підстильний шар і основу зі щебенево-піщаної суміші, викласти покриття з бруківки сірого кольору, улаштувати пандус, облаштувати та обгородити дитячий майданчик, встановити лавки і смітники.
Усі роботи планують виконати до 30 листопада поточного року.
Серед вимог до учасників торгів – наявність обладнання, працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, та документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів.
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Відкриті торги для пошуку підрядника вже оголосив департамент житлово-комунального господарства Луцької міської ради. Тендерні пропозиції прийматимуть до 10 серпня, а аукціон має розпочатися 11 серпня, - пише ІА Волинські новини.
Очікувана вартість робіт становить 1,631 мільйона гривень.
За ці кошти мають розібрати бортове каміння, улаштувати корита та основи під бортове каміння, установити бетонне і залізобетонне бортове каміння, улаштувати підстильний шар і основу зі щебенево-піщаної суміші, викласти покриття з бруківки сірого кольору, улаштувати пандус, облаштувати та обгородити дитячий майданчик, встановити лавки і смітники.
Усі роботи планують виконати до 30 листопада поточного року.
Серед вимог до учасників торгів – наявність обладнання, працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, та документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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