У Луцьку прокладуть пішохідну доріжку до річки Жидувки





Відкриті торги для пошуку підрядника вже оголосив департамент житлово-комунального господарства Луцької міської ради. Тендерні пропозиції прийматимуть до 10 серпня, а аукціон має розпочатися 11 серпня, - пише

Очікувана вартість робіт становить 1,631 мільйона гривень.



За ці кошти мають розібрати бортове каміння, улаштувати корита та основи під бортове каміння, установити бетонне і залізобетонне бортове каміння, улаштувати підстильний шар і основу зі щебенево-піщаної суміші, викласти покриття з бруківки сірого кольору, улаштувати пандус, облаштувати та обгородити дитячий майданчик, встановити лавки і смітники.



Усі роботи планують виконати до 30 листопада поточного року.



Серед вимог до учасників торгів – наявність обладнання, працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, та документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів.

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Очікувана вартість робіт становить 1,631 мільйона гривень.За ці кошти мають розібрати бортове каміння, улаштувати корита та основи під бортове каміння, установити бетонне і залізобетонне бортове каміння, улаштувати підстильний шар і основу зі щебенево-піщаної суміші, викласти покриття з бруківки сірого кольору, улаштувати пандус, облаштувати та обгородити дитячий майданчик, встановити лавки і смітники.Усі роботи планують виконати до 30 листопада поточного року.Серед вимог до учасників торгів – наявність обладнання, працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, та документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів.

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