Військових підозрюють у крадіжці 37 мільйонів гривень, передбачених на облаштування військового полігону





Про це повідомляє



Слідством встановлено, що у 2017-2018 роках начальник Головного квартирно-експлуатаційного управління ЗСУ, начальник Управління будівництва, реконструкції та капітального ремонту військових об’єктів та начальник відділу технічного нагляду за будівництвом Головного КЕУ ЗСУ у змові з представниками приватного товариства, а саме його директором та бенефіціарним власником, організували прийом робіт та послуг з облаштування польового табору "Широкий лан" у с. Улянівка Миколаївської області.



"Попри те, що роботи з облаштування польового табору фактично не були виконані, посадовці ЗСУ все ж "посприяли" в перерахуванні на рахунки компанії коштів. Як наслідок, державі було завдано збитків на суму понад 37 млн грн, що підтверджується висновком Державної аудиторської служби та проведеними у справі експертизами", - йдеться у повідомленні.



На сьогодні колишнім службовцям ЗСУ та двом представникам приватного товариства інкриміновано вчинення злочинів, передбачених ч.5 ст. 191, ч.1 ст. 366 Кримінального кодексу України.



Вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів. Разом з тим, досудове розслідування триває, встановлюються інші особи, причетні до вчинення вказаного злочину, додали в прокуратурі.



Як повідомляв УНІАН, бухгалтера однієї з військових частин Повітряних сил Збройних сил України судитимуть за незаконне привласнення 767 тис. гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Детективи Національного бюро розслідування повідомили про підозру трьом колишнім посадовцям Збройних сил та двом представникам приватного товариства, через зловживання яких під час облаштування військового полігону "Широкий лан" державі завдали збитків на суму понад 37 млн грн.Про це повідомляє УНІАН , посилаючись на прес-службу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.Слідством встановлено, що у 2017-2018 роках начальник Головного квартирно-експлуатаційного управління ЗСУ, начальник Управління будівництва, реконструкції та капітального ремонту військових об’єктів та начальник відділу технічного нагляду за будівництвом Головного КЕУ ЗСУ у змові з представниками приватного товариства, а саме його директором та бенефіціарним власником, організували прийом робіт та послуг з облаштування польового табору "Широкий лан" у с. Улянівка Миколаївської області."Попри те, що роботи з облаштування польового табору фактично не були виконані, посадовці ЗСУ все ж "посприяли" в перерахуванні на рахунки компанії коштів. Як наслідок, державі було завдано збитків на суму понад 37 млн грн, що підтверджується висновком Державної аудиторської служби та проведеними у справі експертизами", - йдеться у повідомленні.На сьогодні колишнім службовцям ЗСУ та двом представникам приватного товариства інкриміновано вчинення злочинів, передбачених ч.5 ст. 191, ч.1 ст. 366 Кримінального кодексу України.Вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів. Разом з тим, досудове розслідування триває, встановлюються інші особи, причетні до вчинення вказаного злочину, додали в прокуратурі.Як повідомляв УНІАН, бухгалтера однієї з військових частин Повітряних сил Збройних сил України судитимуть за незаконне привласнення 767 тис. гривень.

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