вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Курс валют у Луцьку на 31 липня

Курс валют у Луцьку на 31 липня
Курс долара у Луцьку: купівля – 27.489, а продаж – 27.801.

Євро при купівлі становить – 32.031, продажу – 32.733.

Курс російського рубля: купівля – 0,337, продаж – 0,389.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.421, продаж – 7.457.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: курс, гроші, валюта, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«У транспорт досі сісти не можу», – пасажирка захопленого терористом автобуса
«Це – наша третя дитина»: на Волині подружжя створило лавандову плантацію. ФОТО
У Луцьку дозволили роботу кінотеатрів, а богослужіння проводитимуть по-новому
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Померла вчителька луцької гімназії
Сьогодні, 09:13
Ранок 31 липня: в Україні – 1090 нових випадків коронавірусу, на Волині – 48
Сьогодні, 09:08
Курс валют у Луцьку на 31 липня
Сьогодні, 09:02
У Луцьку побувала туристка з ПАР. ФОТО
Сьогодні, 08:10
У Луцьку прокладуть пішохідну доріжку до річки Жидувки
Сьогодні, 07:36
Схожі новини
Курс валют у Луцьку на 29 липня Курс валют у Луцьку на 29 липня
29 липень, 09:10
Курс валют у Луцьку на 27 липня Курс валют у Луцьку на 27 липня
27 липень, 09:05
Курс валют у Луцьку на 24 липня Курс валют у Луцьку на 24 липня
24 липень, 09:07
Долар і євро зросли в ціні: курс валют у Луцьку на 20 липня Долар і євро зросли в ціні: курс валют у Луцьку на 20 липня
20 липень, 09:38
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Хотів раніше повернутися з відрядження: луцького прикордонника судитимуть за хабар
Сьогодні, 10:25
 0
Стало відомо, коли може розпочатися новий навчальний рік для студентів
Сьогодні, 10:17
 0
Дитячий стоматолог з Луцька дала поради, як правильно доглядати за зубами малюків
Сьогодні, 09:42
 0
Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на ранок 31 липня
Сьогодні, 09:36
 0
Водій обганяв маршрутку і виїхав на зустрічну смугу: у місті на Волині – аварія
Сьогодні, 09:31
 0
Медіа
відео
1/8