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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Ранок 31 липня: в Україні – 1090 нових випадків коронавірусу, на Волині – 48

Ранок 31 липня: в Україні – 1090 нових випадків коронавірусу, на Волині – 48
В Україні станом на 30 липня зафіксували 69 884 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, з них за останню добу – 1090.

Про це повідомляють на спеціальному ресурсі РНБО з моніторингу поширення епідемії коронавірусу.

Найбільше нових випадків хвороби за останню добу – у Львівській області (147).

Протягом доби зафіксували 20 нових летальних випадки. 598 пацієнтів одужали. За увесь час пандемії в Україні від ускладнень хвороби померли 1 693 людини, одужали - 38 752.

На Волині за останню добу зафіксували 48 нових випадків хвороби. Загальна кількість хворих в області становить 3 783. 84 людини за увесь час померли від ускладнень хвороби. На щастя, жодна людина не померла протягом останньої доби. 2 756 людини в області вже одужали (32 за останню добу).

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Теги: РНБО, коронавірус, Україна, статистика
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