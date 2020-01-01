Ранок 31 липня: в Україні – 1090 нових випадків коронавірусу, на Волині – 48
Сьогодні, 09:08
В Україні станом на 30 липня зафіксували 69 884 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, з них за останню добу – 1090.
Про це повідомляють на спеціальному ресурсі РНБО з моніторингу поширення епідемії коронавірусу.
Найбільше нових випадків хвороби за останню добу – у Львівській області (147).
Протягом доби зафіксували 20 нових летальних випадки. 598 пацієнтів одужали. За увесь час пандемії в Україні від ускладнень хвороби померли 1 693 людини, одужали - 38 752.
На Волині за останню добу зафіксували 48 нових випадків хвороби. Загальна кількість хворих в області становить 3 783. 84 людини за увесь час померли від ускладнень хвороби. На щастя, жодна людина не померла протягом останньої доби. 2 756 людини в області вже одужали (32 за останню добу).
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Про це повідомляють на спеціальному ресурсі РНБО з моніторингу поширення епідемії коронавірусу.
Найбільше нових випадків хвороби за останню добу – у Львівській області (147).
Протягом доби зафіксували 20 нових летальних випадки. 598 пацієнтів одужали. За увесь час пандемії в Україні від ускладнень хвороби померли 1 693 людини, одужали - 38 752.
На Волині за останню добу зафіксували 48 нових випадків хвороби. Загальна кількість хворих в області становить 3 783. 84 людини за увесь час померли від ускладнень хвороби. На щастя, жодна людина не померла протягом останньої доби. 2 756 людини в області вже одужали (32 за останню добу).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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