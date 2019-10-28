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Померла вчителька луцької гімназії

Померла вчителька луцької гімназії
Сумна звістка сколихнула Луцьку гімназію №4 імені Модеста Левицького. Перестало битися серце учителя початкових класів Євгенії Михайлівни Тимченко.

Про це пише у facebook вчителька навчального закладу Леся Возняк,- інформує Волинь-нова.

«Перестало битися серце чудової людини, люблячої мами, бабусі та прабабусі, учителя початкових класів Євгенії Михайлівни Тимченко. Не одне покоління першачків вивчила ця чудова людина. Світла пам'ять Вам, Євгеніє Михайлівно!», – йдеться у дописі.

Повідомляють, що чин похорону відбудеться у п’ятницю, 31 липня, у храмі Холмської ікони Божої Матері (навпроти гімназії № 4) з 10 год 30 хв.

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Теги: похорон, смерть, вчителька
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