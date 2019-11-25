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З податків на елітні авто Волинь отримала понад 1,4 мільйона гривень

З податків на елітні авто Волинь отримала понад 1,4 мільйона гривень
На Волині власники вартісних автомобілів протягом першого півріччя 2020 року сплатили до місцевих бюджетів 1 мільйон 444 тисячі гривень транспортного податку.

Як свідчить аналітика, найбільші суми надходжень транспортного податку сплачено до міського бюджету Луцька та Луцького району – 600 тисяч гривень та 427 тисяч гривень відповідно, – повідомляє сектор комунікацій Головного управління ДПС у Волинській області.

Однак, наразі не всі фізичні особи виконали податкові зобов’язання перед місцевими бюджетами. Тож, у Головному управлінні ДПС у Волинській області звертаються до громадян-власників елітних машин з проханням не ігнорувати свого конституційного обов’язку.

Нагадаємо, що транспортний податок входить до складу податку на майно. Об’єктом оподаткування транспортним податком є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п'яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (в 2020 році – 1,77 млн гривень).

Ставка транспортного податку становить 25 тисяч гривень на рік за кожний легковий автомобіль.

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Теги: ДПС, Волинь, податки, гроші, автомобілі
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