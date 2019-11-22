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Хотів раніше повернутися з відрядження: луцького прикордонника судитимуть за хабар

Хотів раніше повернутися з відрядження: луцького прикордонника судитимуть за хабар
За надання 20 тисяч гривень хабара судитимуть військового Луцького прикордонного загону.

Про це повідомляє Військова прокуратура Західного регіону України.

За процесуального керівництва військової прокуратури Луцького гарнізону скерували суду обвинувальний акт стосовно інспектора прикордонної служби відділу прикордонної служби «Світязь» Луцького прикордонного загону за надання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 369 КК України).

Слідство встановило, що наприкінці січня 2020 року старший прапорщик надав 20 тис грн хабара начальнику зазначеного відділу прикордонної служби за завчасне повернення з відрядження та подальше проходження служби на пунктах пропуску «Пулимець» та «Піща» Луцького прикордонного загону.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснювало Територіальне управління ДБР, розташоване у Львові.

За вчинене обвинуваченому загрожує від 4 до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.

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Теги: хабар, прикордонник
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