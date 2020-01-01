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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на ранок 31 липня

Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на ранок 31 липня
За останню добу на Волині зареєстрували 48 нових випадків захворювання на COVID-19: м. Луцьк – 23, Любешівський район – 12, Луцький район – 6, Маневицький район – 3, Ківерцівський район – 2, Володимир-Волинський – 1, Рантівський район – 1. Одужало 33 особи.

Про це повідомляє Волинська ОДА.

Загалом станом на 31 липня в області зареєстрували 3783 випадки COVID-19, які підтверджені лабораторно методом ПЛР. Одужало 2758 осіб. 84 випадки хвороби завершилися летально.

За весь період спостереження коронавірусну хворобу виявили:

• м. Луцьк – 903 випадки, в т.ч. 18 летальних;
• Луцький район – 346 випадків, в т.ч. 3 летальних;
• Ковельський район – 397 випадків, в тому числі 11 летальних;
• Ківерцівський район – 428 випадків, в т.ч. 10 летальних;
• Камінь-Каширський район – 246 випадків, в т.ч. 9 летальних;
• Ратнівський район – 170 випадків, в т.ч. 6 летальних;
• Володимир-Волинський район – 256 випадків, в т.ч. 3 летальних;
• м. Нововолинськ – 229 випадків, в т.ч. 8 летальних;
• Іваничівський район – 68 випадків;
• Горохівський район – 171 випадок, в тому числі 2 летальних;
• Маневицький район – 132 випадки, в тому числі 5 летальних;
• Старовижівський район – 84 випадки, в т.ч. 2 летальних;
• Любешівський район – 115 випадків, в тому числі 3 летальних;
• Рожищенський район – 53 випадки, в тому числі 2 летальних;
• Турійський район – 52 випадки, в тому числі 1 летальний;
• Любомльський район – 52 випадки;
• Локачинський район – 48 випадків;
• Шацький район – 33 випадки, в тому числі 1 летальний.

За попередню добу надійшло 51 повідомлення про підозру на COVID-19.

В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього вірусологічною лабораторією обстежено 21127 осіб, в тому числі за останню добу – 276 осіб.

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Теги: коронавірус, статистика, Волинь
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