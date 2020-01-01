Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на ранок 31 липня
Сьогодні, 09:36
За останню добу на Волині зареєстрували 48 нових випадків захворювання на COVID-19: м. Луцьк – 23, Любешівський район – 12, Луцький район – 6, Маневицький район – 3, Ківерцівський район – 2, Володимир-Волинський – 1, Рантівський район – 1. Одужало 33 особи.
Про це повідомляє Волинська ОДА.
Загалом станом на 31 липня в області зареєстрували 3783 випадки COVID-19, які підтверджені лабораторно методом ПЛР. Одужало 2758 осіб. 84 випадки хвороби завершилися летально.
За весь період спостереження коронавірусну хворобу виявили:
• м. Луцьк – 903 випадки, в т.ч. 18 летальних;
• Луцький район – 346 випадків, в т.ч. 3 летальних;
• Ковельський район – 397 випадків, в тому числі 11 летальних;
• Ківерцівський район – 428 випадків, в т.ч. 10 летальних;
• Камінь-Каширський район – 246 випадків, в т.ч. 9 летальних;
• Ратнівський район – 170 випадків, в т.ч. 6 летальних;
• Володимир-Волинський район – 256 випадків, в т.ч. 3 летальних;
• м. Нововолинськ – 229 випадків, в т.ч. 8 летальних;
• Іваничівський район – 68 випадків;
• Горохівський район – 171 випадок, в тому числі 2 летальних;
• Маневицький район – 132 випадки, в тому числі 5 летальних;
• Старовижівський район – 84 випадки, в т.ч. 2 летальних;
• Любешівський район – 115 випадків, в тому числі 3 летальних;
• Рожищенський район – 53 випадки, в тому числі 2 летальних;
• Турійський район – 52 випадки, в тому числі 1 летальний;
• Любомльський район – 52 випадки;
• Локачинський район – 48 випадків;
• Шацький район – 33 випадки, в тому числі 1 летальний.
За попередню добу надійшло 51 повідомлення про підозру на COVID-19.
В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього вірусологічною лабораторією обстежено 21127 осіб, в тому числі за останню добу – 276 осіб.
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Про це повідомляє Волинська ОДА.
Загалом станом на 31 липня в області зареєстрували 3783 випадки COVID-19, які підтверджені лабораторно методом ПЛР. Одужало 2758 осіб. 84 випадки хвороби завершилися летально.
За весь період спостереження коронавірусну хворобу виявили:
• м. Луцьк – 903 випадки, в т.ч. 18 летальних;
• Луцький район – 346 випадків, в т.ч. 3 летальних;
• Ковельський район – 397 випадків, в тому числі 11 летальних;
• Ківерцівський район – 428 випадків, в т.ч. 10 летальних;
• Камінь-Каширський район – 246 випадків, в т.ч. 9 летальних;
• Ратнівський район – 170 випадків, в т.ч. 6 летальних;
• Володимир-Волинський район – 256 випадків, в т.ч. 3 летальних;
• м. Нововолинськ – 229 випадків, в т.ч. 8 летальних;
• Іваничівський район – 68 випадків;
• Горохівський район – 171 випадок, в тому числі 2 летальних;
• Маневицький район – 132 випадки, в тому числі 5 летальних;
• Старовижівський район – 84 випадки, в т.ч. 2 летальних;
• Любешівський район – 115 випадків, в тому числі 3 летальних;
• Рожищенський район – 53 випадки, в тому числі 2 летальних;
• Турійський район – 52 випадки, в тому числі 1 летальний;
• Любомльський район – 52 випадки;
• Локачинський район – 48 випадків;
• Шацький район – 33 випадки, в тому числі 1 летальний.
За попередню добу надійшло 51 повідомлення про підозру на COVID-19.
В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього вірусологічною лабораторією обстежено 21127 осіб, в тому числі за останню добу – 276 осіб.
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