Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на ранок 31 липня

За останню добу на Волині зареєстрували 48 нових випадків захворювання на COVID-19: м. Луцьк – 23, Любешівський район – 12, Луцький район – 6, Маневицький район – 3, Ківерцівський район – 2, Володимир-Волинський – 1, Рантівський район – 1. Одужало 33 особи.Про це повідомляє Волинська ОДА.Загалом станом на 31 липня в області зареєстрували 3783 випадки COVID-19, які підтверджені лабораторно методом ПЛР. Одужало 2758 осіб. 84 випадки хвороби завершилися летально.За весь період спостереження коронавірусну хворобу виявили:• м. Луцьк – 903 випадки, в т.ч. 18 летальних;• Луцький район – 346 випадків, в т.ч. 3 летальних;• Ковельський район – 397 випадків, в тому числі 11 летальних;• Ківерцівський район – 428 випадків, в т.ч. 10 летальних;• Камінь-Каширський район – 246 випадків, в т.ч. 9 летальних;• Ратнівський район – 170 випадків, в т.ч. 6 летальних;• Володимир-Волинський район – 256 випадків, в т.ч. 3 летальних;• м. Нововолинськ – 229 випадків, в т.ч. 8 летальних;• Іваничівський район – 68 випадків;• Горохівський район – 171 випадок, в тому числі 2 летальних;• Маневицький район – 132 випадки, в тому числі 5 летальних;• Старовижівський район – 84 випадки, в т.ч. 2 летальних;• Любешівський район – 115 випадків, в тому числі 3 летальних;• Рожищенський район – 53 випадки, в тому числі 2 летальних;• Турійський район – 52 випадки, в тому числі 1 летальний;• Любомльський район – 52 випадки;• Локачинський район – 48 випадків;• Шацький район – 33 випадки, в тому числі 1 летальний.За попередню добу надійшло 51 повідомлення про підозру на COVID-19.В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього вірусологічною лабораторією обстежено 21127 осіб, в тому числі за останню добу – 276 осіб.