На Волині з роботодавців стягнули пів мільйона зарплатної заборгованості

Повідомили, як державні виконавці Волині здійснюють роботу з питань виконання рішень судів про стягнення зарплатної заборгованості та інших виплат, пов’язаних з трудовими правовідносинами.Про це інформує Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції - м. Львів.Так, у липні цього року державним виконавцям вдалося стягнути чималу суму заборгованості. Одну з найбільших сум, а це 132 388 грн, стягнули з ДП "Волиньвугілля”.Загалом з початку року державні виконавці Волині стягнули 512 257 грн зарплатної заборгованості та інші виплати, пов’язані з трудовими правовідносинами.