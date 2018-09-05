На Волині з роботодавців стягнули пів мільйона зарплатної заборгованості
Сьогодні, 18:19
Повідомили, як державні виконавці Волині здійснюють роботу з питань виконання рішень судів про стягнення зарплатної заборгованості та інших виплат, пов’язаних з трудовими правовідносинами.
Про це інформує Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції - м. Львів.
Так, у липні цього року державним виконавцям вдалося стягнути чималу суму заборгованості. Одну з найбільших сум, а це 132 388 грн, стягнули з ДП "Волиньвугілля”.
Загалом з початку року державні виконавці Волині стягнули 512 257 грн зарплатної заборгованості та інші виплати, пов’язані з трудовими правовідносинами.
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Про це інформує Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції - м. Львів.
Так, у липні цього року державним виконавцям вдалося стягнути чималу суму заборгованості. Одну з найбільших сум, а це 132 388 грн, стягнули з ДП "Волиньвугілля”.
Загалом з початку року державні виконавці Волині стягнули 512 257 грн зарплатної заборгованості та інші виплати, пов’язані з трудовими правовідносинами.
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На Волині з роботодавців стягнули пів мільйона зарплатної заборгованості
Сьогодні, 18:19