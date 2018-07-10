Школярка з Волині, яка склала ЗНО на високі бали, розповіла про свою підготовку до іспитів

Марія Солошик, котра родом із села Проходи Любешівського району, склала зовнішнє незалежне оцінювання на високі бали.



Із математики вона набрала 196 балів, - пише газета



Такий результат, як розповів її наставник, учитель математики Олександр Кушнерик, був для них очікуваним. Адже дівчина - старанна і здібна учениця.



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«Від сьомого класу Марія завжди брала участь в олімпіаді з цього точного предмету. Вона – п’ятиразова призерка обласного етапу олімпіади з математики. Я горджуся досягненнями такої розумної і цілеспрямованої учениці. Адже вона за урок встигала бездоганно виконати відразу два варіанти контрольної роботи», - поінформував Олександр Миколайович.



Сама ж Марія зазначає, що, окрім математики, неабияк любить і англійську мову. «Я ще остаточно не визначилася, яку спеціальність оберу. Це буде або економічний напрямок, або іноземна філологія. Щодо університету, то акцентую увагу на столичних вишах. Адже там навчається й моя сестра», - поділилася планами дівчина.



До зовнішнього незалежного оцінювання Марія Солошик готувалася серйозно, на заняття з англійської їздила до репетитора. Як додаткове засвоєння мови – любить дивитися фільми іноземною. Математику ж вивчала разом зі своїм наставником – Олександром Кушнериком, а ще самостійно черпала знання із книг. І хороший результат не забарився. Так, ЗНО з історії України та англійської вона склала на 195 балів, з української мови і літератури - на 194.



Щодо дистанційного навчання, то випускниця вбачала в ньому чимало плюсів. Адже, як відмітила, мала значно більше часу для вивчення необхідних їй предметів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Випускниця Великокурінського ліцею, котра родом із села Проходи Любешівського району, склала зовнішнє незалежне оцінювання на високі бали.Із математики вона набрала 196 балів, - пише газета Нове життя. Такий результат, як розповів її наставник, учитель математики, був для них очікуваним. Адже дівчина - старанна і здібна учениця.«Від сьомого класу Марія завжди брала участь в олімпіаді з цього точного предмету. Вона – п’ятиразова призерка обласного етапу олімпіади з математики. Я горджуся досягненнями такої розумної і цілеспрямованої учениці. Адже вона за урок встигала бездоганно виконати відразу два варіанти контрольної роботи», - поінформував Олександр Миколайович.Сама ж Марія зазначає, що, окрім математики, неабияк любить і англійську мову. «Я ще остаточно не визначилася, яку спеціальність оберу. Це буде або економічний напрямок, або іноземна філологія. Щодо університету, то акцентую увагу на столичних вишах. Адже там навчається й моя сестра», - поділилася планами дівчина.До зовнішнього незалежного оцінювання Марія Солошик готувалася серйозно, на заняття з англійської їздила до репетитора. Як додаткове засвоєння мови – любить дивитися фільми іноземною. Математику ж вивчала разом зі своїм наставником – Олександром Кушнериком, а ще самостійно черпала знання із книг. І хороший результат не забарився. Так, ЗНО з історії України та англійської вона склала на 195 балів, з української мови і літератури - на 194.Щодо дистанційного навчання, то випускниця вбачала в ньому чимало плюсів. Адже, як відмітила, мала значно більше часу для вивчення необхідних їй предметів.

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