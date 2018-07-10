Школярка з Волині, яка склала ЗНО на високі бали, розповіла про свою підготовку до іспитів
Сьогодні, 13:16
Випускниця Великокурінського ліцею Марія Солошик, котра родом із села Проходи Любешівського району, склала зовнішнє незалежне оцінювання на високі бали.
Із математики вона набрала 196 балів, - пише газета Нове життя.
Такий результат, як розповів її наставник, учитель математики Олександр Кушнерик, був для них очікуваним. Адже дівчина - старанна і здібна учениця.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Підсумки ЗНО-2020: скільки випускників на Волині отримали 200 балів. ВІДЕО
«Від сьомого класу Марія завжди брала участь в олімпіаді з цього точного предмету. Вона – п’ятиразова призерка обласного етапу олімпіади з математики. Я горджуся досягненнями такої розумної і цілеспрямованої учениці. Адже вона за урок встигала бездоганно виконати відразу два варіанти контрольної роботи», - поінформував Олександр Миколайович.
Сама ж Марія зазначає, що, окрім математики, неабияк любить і англійську мову. «Я ще остаточно не визначилася, яку спеціальність оберу. Це буде або економічний напрямок, або іноземна філологія. Щодо університету, то акцентую увагу на столичних вишах. Адже там навчається й моя сестра», - поділилася планами дівчина.
До зовнішнього незалежного оцінювання Марія Солошик готувалася серйозно, на заняття з англійської їздила до репетитора. Як додаткове засвоєння мови – любить дивитися фільми іноземною. Математику ж вивчала разом зі своїм наставником – Олександром Кушнериком, а ще самостійно черпала знання із книг. І хороший результат не забарився. Так, ЗНО з історії України та англійської вона склала на 195 балів, з української мови і літератури - на 194.
Щодо дистанційного навчання, то випускниця вбачала в ньому чимало плюсів. Адже, як відмітила, мала значно більше часу для вивчення необхідних їй предметів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Із математики вона набрала 196 балів, - пише газета Нове життя.
Такий результат, як розповів її наставник, учитель математики Олександр Кушнерик, був для них очікуваним. Адже дівчина - старанна і здібна учениця.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Підсумки ЗНО-2020: скільки випускників на Волині отримали 200 балів. ВІДЕО
«Від сьомого класу Марія завжди брала участь в олімпіаді з цього точного предмету. Вона – п’ятиразова призерка обласного етапу олімпіади з математики. Я горджуся досягненнями такої розумної і цілеспрямованої учениці. Адже вона за урок встигала бездоганно виконати відразу два варіанти контрольної роботи», - поінформував Олександр Миколайович.
Сама ж Марія зазначає, що, окрім математики, неабияк любить і англійську мову. «Я ще остаточно не визначилася, яку спеціальність оберу. Це буде або економічний напрямок, або іноземна філологія. Щодо університету, то акцентую увагу на столичних вишах. Адже там навчається й моя сестра», - поділилася планами дівчина.
До зовнішнього незалежного оцінювання Марія Солошик готувалася серйозно, на заняття з англійської їздила до репетитора. Як додаткове засвоєння мови – любить дивитися фільми іноземною. Математику ж вивчала разом зі своїм наставником – Олександром Кушнериком, а ще самостійно черпала знання із книг. І хороший результат не забарився. Так, ЗНО з історії України та англійської вона склала на 195 балів, з української мови і літератури - на 194.
Щодо дистанційного навчання, то випускниця вбачала в ньому чимало плюсів. Адже, як відмітила, мала значно більше часу для вивчення необхідних їй предметів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Під час затримання у Кривоша вилучили ще й холодну зброю
Сьогодні, 13:29
Школярка з Волині, яка склала ЗНО на високі бали, розповіла про свою підготовку до іспитів
Сьогодні, 13:16
Кривош не може пояснити, чому захопив автобус із людьми
Сьогодні, 13:14
Розповіли, як у луцькому виші підготували медичний факультет для новоспечених студентів
Сьогодні, 13:08
Сказане Кривошем у залі суду перевірить СБУ
Сьогодні, 12:56