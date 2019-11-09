Волинські лікарі поставили на ноги дідуся, який міг пересуватися лише з палицею
Сьогодні, 17:45
У Ковельському МТМО поставили на ноги 72-річного чоловіка, що скаржився на нестерпний біль в ногах.
Біль посилювався при ходьбі до 25 метрів, а пересувався чоловік тільки опираючись на палицю, повідомив лікар Олександр Голуб.
Пацієнту провели УЗД судин та ангіографію-оклюзію (повне закриття артерії). У чоловіка діагностували атеросклероз, синдром Леріша.
Команда лікарів провела 3-годинну операцію - перехресне стегново-стегнове та стегново-підколінне алошунтування з обох боків.
"Пацієнт вже на 7 день без палиці пішов додому своїми ногами", - відзначив Олександр Голуб.
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Біль посилювався при ходьбі до 25 метрів, а пересувався чоловік тільки опираючись на палицю, повідомив лікар Олександр Голуб.
Пацієнту провели УЗД судин та ангіографію-оклюзію (повне закриття артерії). У чоловіка діагностували атеросклероз, синдром Леріша.
Команда лікарів провела 3-годинну операцію - перехресне стегново-стегнове та стегново-підколінне алошунтування з обох боків.
"Пацієнт вже на 7 день без палиці пішов додому своїми ногами", - відзначив Олександр Голуб.
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