Волинські лікарі поставили на ноги дідуся, який міг пересуватися лише з палицею





Біль посилювався при ходьбі до 25 метрів, а пересувався чоловік тільки опираючись на палицю, повідомив лікар Олександр Голуб.



Пацієнту провели УЗД судин та ангіографію-оклюзію (повне закриття артерії). У чоловіка діагностували атеросклероз, синдром Леріша.



Команда лікарів провела 3-годинну операцію - перехресне стегново-стегнове та стегново-підколінне алошунтування з обох боків.



"Пацієнт вже на 7 день без палиці пішов додому своїми ногами", - відзначив Олександр Голуб.

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