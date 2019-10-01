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Розповіли, де та за скільки лучани паркували свої брички і фаетони 140 років тому

Розповіли, де та за скільки лучани паркували свої брички і фаетони 140 років тому
У 1880-х роках основним місцем відстою міських перевізників була вулиця Брудна (відтинок сучасної Кривий Вал між вулицями Лесі Українки та Богдана Хмельницького).

Про цікавий факт із життя міста луцький історик Олександр Котис написав на своїй сторінці у Facebook.

Виявляється, податок з візників подавався міською управою, як плата за утримання місць для стоянки. Ці місця треба було брукувати і вчасно лагодити. Плата бралася один раз на рік і становила для власників простої брички – 3 рублі, для фаетонів – 5 рублів.

Розповіли, де та за скільки лучани паркували свої брички і фаетони 140 років тому

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Теги: Луцьк, історія, ретрофото, Кривий Вал, транспорт
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