Розповіли, де та за скільки лучани паркували свої брички і фаетони 140 років тому
Сьогодні, 19:00
У 1880-х роках основним місцем відстою міських перевізників була вулиця Брудна (відтинок сучасної Кривий Вал між вулицями Лесі Українки та Богдана Хмельницького).
Про цікавий факт із життя міста луцький історик Олександр Котис написав на своїй сторінці у Facebook.
Виявляється, податок з візників подавався міською управою, як плата за утримання місць для стоянки. Ці місця треба було брукувати і вчасно лагодити. Плата бралася один раз на рік і становила для власників простої брички – 3 рублі, для фаетонів – 5 рублів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про цікавий факт із життя міста луцький історик Олександр Котис написав на своїй сторінці у Facebook.
Виявляється, податок з візників подавався міською управою, як плата за утримання місць для стоянки. Ці місця треба було брукувати і вчасно лагодити. Плата бралася один раз на рік і становила для власників простої брички – 3 рублі, для фаетонів – 5 рублів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Як Волинь поділили на 4 карантинні зони. ПЕРЕЛІК
Сьогодні, 19:22
У волинському селі сталася пожежа в приватному господарстві
Сьогодні, 19:18
Розповіли, де та за скільки лучани паркували свої брички і фаетони 140 років тому
Сьогодні, 19:00