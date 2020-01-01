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Волинянин, який спалював стерню на полі, заплатить понад 3000 гривень штрафу

Волинянин, який спалював стерню на полі, заплатить понад 3000 гривень штрафу
На Волині під час рейду «на гарячому» зловили жителя села Копилля Маневицького району, який спалював стерню на полі.

Відтак, фахівець екологічної інспекції зафіксував порушення вимог ст.77-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення та склав на чоловіка протокол, - інформує ДСНС Волинській області.

Тепер за вчинений підпал стерні йому загрожує штраф у сумі 3060 гривень. Рятувальники також оглянули зернозбиральну техніку щодо оснащення справними та сертифікованими вогнегасниками.

Загалом, така профілактична робота триватиме по всій території країни до завершення жнивної кампанії.

Тож волинянам вкотре наголошують, що в період збирання врожаю категорично забороняється:

- палити біля хлібних масивів;
- розкладати багаття на полях та поблизу них;
- спалювати стерню й післяжнивні залишки;
- зернозбиральна техніка має виходити в поле справною та повинна бути обладнаною первинними засобами пожежогасіння.

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Теги: волинянин, поле, спалювання, штраф
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