Звільнений заступник голови Волинської ОДА поновився на посаді: йому мають виплатити 94 тисячі

Леонід Кирильчук, якого звільнили з посади першого заступника голови Волинської обласної державної адміністрації, поновився на роботі через суд.



Про це йдеться у рішенні Волинського окружного адміністративного суду, пише



Нагадаємо, Леоніда Кирильчука



Так, феміда визнала розпорядження очільника ОДА від 27 квітня про звільнення Кирильчука незаконним та вирішила поновити чиновника на посаді з 28 квітня. За час вимушеного прогулу йому з бюджету повинні виплатити 94 134 гривень заробітної плати. Разом із цим 30 863 гривень необхідно перерахувати негайно.



Окрім цього, Волинська ОДА змушена компенсувати 3 000 гривень, які сплатив позивач за надану правову допомогу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. , якого звільнили з посади першого заступника голови Волинської обласної державної адміністрації, поновився на роботі через суд.Про це йдеться у рішенні Волинського окружного адміністративного суду, пише Конкурент Нагадаємо, Леоніда Кирильчука звільнили з посади першого заступника голови Волинської ОДА без пояснення причин . Він подав до суду, бо вважав, що з облдержадміністрації «цілеспрямовано усувають волинян і замінюють їх на приїжджих керівників».Так, феміда визнала розпорядження очільника ОДА від 27 квітня про звільнення Кирильчука незаконним та вирішила поновити чиновника на посаді з 28 квітня. За час вимушеного прогулу йому з бюджету повинні виплатити 94 134 гривень заробітної плати. Разом із цим 30 863 гривень необхідно перерахувати негайно.Окрім цього, Волинська ОДА змушена компенсувати 3 000 гривень, які сплатив позивач за надану правову допомогу.

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