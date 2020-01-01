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Звільнений заступник голови Волинської ОДА поновився на посаді: йому мають виплатити 94 тисячі

Звільнений заступник голови Волинської ОДА поновився на посаді: йому мають виплатити 94 тисячі
Леонід Кирильчук, якого звільнили з посади першого заступника голови Волинської обласної державної адміністрації, поновився на роботі через суд.

Про це йдеться у рішенні Волинського окружного адміністративного суду, пише Конкурент.

Нагадаємо, Леоніда Кирильчука звільнили з посади першого заступника голови Волинської ОДА без пояснення причин. Він подав до суду, бо вважав, що з облдержадміністрації «цілеспрямовано усувають волинян і замінюють їх на приїжджих керівників».

Так, феміда визнала розпорядження очільника ОДА від 27 квітня про звільнення Кирильчука незаконним та вирішила поновити чиновника на посаді з 28 квітня. За час вимушеного прогулу йому з бюджету повинні виплатити 94 134 гривень заробітної плати. Разом із цим 30 863 гривень необхідно перерахувати негайно.

Окрім цього, Волинська ОДА змушена компенсувати 3 000 гривень, які сплатив позивач за надану правову допомогу.

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Теги: ОДА, заступник, Кирильчук
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Коментарі 2
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Тепер Льоня відчувши перемогу,Погуляйку "відріже" по самі помідори.Але,що-то буде за робота на благо волинян?
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Все вірно. Що й треба було очікувати. Це луганському менту, який сидить в крвслі в рукавицях, в презервативі і гумових рукавичках, буде добрим уроком на майбутнє. А працювати Кирильчук навряд чи буде. Вын просто ходыв довести, хто правий, а хто винен.
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