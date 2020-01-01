Звільнений заступник голови Волинської ОДА поновився на посаді: йому мають виплатити 94 тисячі
Сьогодні, 14:20
Леонід Кирильчук, якого звільнили з посади першого заступника голови Волинської обласної державної адміністрації, поновився на роботі через суд.
Про це йдеться у рішенні Волинського окружного адміністративного суду, пише Конкурент.
Нагадаємо, Леоніда Кирильчука звільнили з посади першого заступника голови Волинської ОДА без пояснення причин. Він подав до суду, бо вважав, що з облдержадміністрації «цілеспрямовано усувають волинян і замінюють їх на приїжджих керівників».
Так, феміда визнала розпорядження очільника ОДА від 27 квітня про звільнення Кирильчука незаконним та вирішила поновити чиновника на посаді з 28 квітня. За час вимушеного прогулу йому з бюджету повинні виплатити 94 134 гривень заробітної плати. Разом із цим 30 863 гривень необхідно перерахувати негайно.
Окрім цього, Волинська ОДА змушена компенсувати 3 000 гривень, які сплатив позивач за надану правову допомогу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться у рішенні Волинського окружного адміністративного суду, пише Конкурент.
Нагадаємо, Леоніда Кирильчука звільнили з посади першого заступника голови Волинської ОДА без пояснення причин. Він подав до суду, бо вважав, що з облдержадміністрації «цілеспрямовано усувають волинян і замінюють їх на приїжджих керівників».
Так, феміда визнала розпорядження очільника ОДА від 27 квітня про звільнення Кирильчука незаконним та вирішила поновити чиновника на посаді з 28 квітня. За час вимушеного прогулу йому з бюджету повинні виплатити 94 134 гривень заробітної плати. Разом із цим 30 863 гривень необхідно перерахувати негайно.
Окрім цього, Волинська ОДА змушена компенсувати 3 000 гривень, які сплатив позивач за надану правову допомогу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 2
Тепер Льоня відчувши перемогу,Погуляйку "відріже" по самі помідори.Але,що-то буде за робота на благо волинян?
Все вірно. Що й треба було очікувати. Це луганському менту, який сидить в крвслі в рукавицях, в презервативі і гумових рукавичках, буде добрим уроком на майбутнє. А працювати Кирильчук навряд чи буде. Вын просто ходыв довести, хто правий, а хто винен.
Останні новини
Волинь 1 серпня можуть поділити на різні «коронавірусні» зони
Сьогодні, 14:25
Звільнений заступник голови Волинської ОДА поновився на посаді: йому мають виплатити 94 тисячі
Сьогодні, 14:20
Померла лучанка, яка боролася зі страшною недугою
Сьогодні, 14:07
Двоє випускників луцької школи, які склали ЗНО з англійської на 200 балів, поділилися секретами успіху. ВІДЕО
Сьогодні, 14:03