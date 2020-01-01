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На Волині викрили наркоторговця. ФОТО

На Волині викрили наркоторговця. ФОТО
У 24-річного жителя Володимира-Волинського вилучили наркотики.

Так, 30 липня, під час санкціонованого обшуку за місцем проживання волинянина правоохоронці виявили у чоловіка цілий «арсенал» наркотиків, - пише пресслужба ГУНП у Волинській області.

Зокрема, сухі рослини конопель та понад 100 грамів канабісу, який належить до особливо небезпечних наркотичних засобів. Також поліцейські вилучили у молодика пістолет.

До слова, чоловік збував наркотичні засоби неодноразово, що й зафіксували у поліції.

Віднині протизаконну діяльність наркозбувача припинили: його затримали в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Наразі вирішують питання про оголошення йому про підозру та обрання міри запобіжного заходу.

На Волині викрили наркоторговця. ФОТО
На Волині викрили наркоторговця. ФОТО
На Волині викрили наркоторговця. ФОТО



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Теги: наркотики, Волинь, поліція
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