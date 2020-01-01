На Волині викрили наркоторговця. ФОТО
Сьогодні, 10:44
У 24-річного жителя Володимира-Волинського вилучили наркотики.
Так, 30 липня, під час санкціонованого обшуку за місцем проживання волинянина правоохоронці виявили у чоловіка цілий «арсенал» наркотиків, - пише пресслужба ГУНП у Волинській області.
Зокрема, сухі рослини конопель та понад 100 грамів канабісу, який належить до особливо небезпечних наркотичних засобів. Також поліцейські вилучили у молодика пістолет.
До слова, чоловік збував наркотичні засоби неодноразово, що й зафіксували у поліції.
Віднині протизаконну діяльність наркозбувача припинили: його затримали в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Наразі вирішують питання про оголошення йому про підозру та обрання міри запобіжного заходу.
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Так, 30 липня, під час санкціонованого обшуку за місцем проживання волинянина правоохоронці виявили у чоловіка цілий «арсенал» наркотиків, - пише пресслужба ГУНП у Волинській області.
Зокрема, сухі рослини конопель та понад 100 грамів канабісу, який належить до особливо небезпечних наркотичних засобів. Також поліцейські вилучили у молодика пістолет.
До слова, чоловік збував наркотичні засоби неодноразово, що й зафіксували у поліції.
Віднині протизаконну діяльність наркозбувача припинили: його затримали в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Наразі вирішують питання про оголошення йому про підозру та обрання міри запобіжного заходу.
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