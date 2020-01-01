Волинянка організувала у селі незаконну скупку металобрухту

У селі Переспа Рожищенського району місцева мешканка упродовж тривалого часу незаконно приймала брухт кольорових та чорних металів.Поліцейські провели обшук на території домогосподарства волинянки і виявили та вилучили понад три тонни чорного металобрухту, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.Функціонування металоскупки припинили.Жінці загрожує штраф від 25,5 до 34 тис. грн або виправні роботи на строк до двох років, або обмеження волі на строк до одного року.