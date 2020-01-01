12 нових випадків коронавірусу у Любешівському районі: у яких селах виявили хворобу
Сьогодні, 11:33
Упродовж останньої доби у Любешівському районі зареєстрували 12 випадків захворювання на COVID-19: 3 – смт Любешів, 5 - с. Судче, 1 – с. Мукошин, 1 – с. Зарудчі, 1 – с. Щитинь, 1 – с. Пожіг. Надійшли негативні результати: 4 – смт Любешів, 2 – с. Зарудчі, 1 – с. Судче, 1 – с. Дольськ, 1 – с. Підкормілля, 1 – с. Проходи.
Одужали 4 осіб: 1 – смт Любешів та 3 – с. В’язівне, - йдеться на сайті Любешівської РДА.
За попередню добу надійшло повідомлення про підозру на COVID-19 у 4 жителів Любешівського району: 1 - с. Бучин, 1 – с. Березичі, 1 – с. Великий Курінь, 1 – с. Дольськ.
За весь період спостереження станом на 31 липня 2020 року коронавірусну інфекцію виявили у 115 жителів Любешівського району:
Любешів – 47 (28 одужали), в тому числі 1 летальний
Ветли – 11 (10 одужали)
Зарудчі – 9 (8 одужали)
Люб’язь – 8 (8 одужали)
Судче – 8
В’язівне – 5 (5 одужали)
Деревок – 4 (4 одужали)
Підкормілля – 4 (3 одужали), в тому числі 1 летальний
Проходи – 4 (2 одужали)
Цир – 2, в тому числі 1 летальний
Любешівська Воля – 2 (2 одужали)
Нові Березичі – 2 (1 одужала)
Щитинь – 2
Великий Курінь - 1
Залізниця - 1 (одужала)
Дольськ – 1 (одужав)
Седлище – 1 (одужав)
Мукошин – 1
Пожіг - 1.
Нагадаємо, що за останню добу на Волині зареєстрували 48 нових випадків захворювання на COVID-19.
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Одужали 4 осіб: 1 – смт Любешів та 3 – с. В’язівне, - йдеться на сайті Любешівської РДА.
За попередню добу надійшло повідомлення про підозру на COVID-19 у 4 жителів Любешівського району: 1 - с. Бучин, 1 – с. Березичі, 1 – с. Великий Курінь, 1 – с. Дольськ.
За весь період спостереження станом на 31 липня 2020 року коронавірусну інфекцію виявили у 115 жителів Любешівського району:
Любешів – 47 (28 одужали), в тому числі 1 летальний
Ветли – 11 (10 одужали)
Зарудчі – 9 (8 одужали)
Люб’язь – 8 (8 одужали)
Судче – 8
В’язівне – 5 (5 одужали)
Деревок – 4 (4 одужали)
Підкормілля – 4 (3 одужали), в тому числі 1 летальний
Проходи – 4 (2 одужали)
Цир – 2, в тому числі 1 летальний
Любешівська Воля – 2 (2 одужали)
Нові Березичі – 2 (1 одужала)
Щитинь – 2
Великий Курінь - 1
Залізниця - 1 (одужала)
Дольськ – 1 (одужав)
Седлище – 1 (одужав)
Мукошин – 1
Пожіг - 1.
Нагадаємо, що за останню добу на Волині зареєстрували 48 нових випадків захворювання на COVID-19.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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