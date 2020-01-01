12 нових випадків коронавірусу у Любешівському районі: у яких селах виявили хворобу





Одужали 4 осіб: 1 – смт Любешів та 3 – с. В’язівне, - йдеться на сайті Любешівської РДА.



За попередню добу надійшло повідомлення про підозру на COVID-19 у 4 жителів Любешівського району: 1 - с. Бучин, 1 – с. Березичі, 1 – с. Великий Курінь, 1 – с. Дольськ.



За весь період спостереження станом на 31 липня 2020 року коронавірусну інфекцію виявили у 115 жителів Любешівського району:



Любешів – 47 (28 одужали), в тому числі 1 летальний



Ветли – 11 (10 одужали)



Зарудчі – 9 (8 одужали)



Люб’язь – 8 (8 одужали)



Судче – 8



В’язівне – 5 (5 одужали)



Деревок – 4 (4 одужали)



Підкормілля – 4 (3 одужали), в тому числі 1 летальний



Проходи – 4 (2 одужали)



Цир – 2, в тому числі 1 летальний



Любешівська Воля – 2 (2 одужали)



Нові Березичі – 2 (1 одужала)



Щитинь – 2



Великий Курінь - 1



Залізниця - 1 (одужала)



Дольськ – 1 (одужав)



Седлище – 1 (одужав)



Мукошин – 1



Пожіг - 1.



Нагадаємо, що

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Упродовж останньої доби у Любешівському районі зареєстрували 12 випадків захворювання на COVID-19: 3 – смт Любешів, 5 - с. Судче, 1 – с. Мукошин, 1 – с. Зарудчі, 1 – с. Щитинь, 1 – с. Пожіг. Надійшли негативні результати: 4 – смт Любешів, 2 – с. Зарудчі, 1 – с. Судче, 1 – с. Дольськ, 1 – с. Підкормілля, 1 – с. Проходи.Одужали 4 осіб: 1 – смт Любешів та 3 – с. В’язівне, - йдеться на сайті Любешівської РДА.За попередню добу надійшло повідомлення про підозру на COVID-19 у 4 жителів Любешівського району: 1 - с. Бучин, 1 – с. Березичі, 1 – с. Великий Курінь, 1 – с. Дольськ.За весь період спостереження станом на 31 липня 2020 року коронавірусну інфекцію виявили у 115 жителів Любешівського району:Любешів – 47 (28 одужали), в тому числі 1 летальнийВетли – 11 (10 одужали)Зарудчі – 9 (8 одужали)Люб’язь – 8 (8 одужали)Судче – 8В’язівне – 5 (5 одужали)Деревок – 4 (4 одужали)Підкормілля – 4 (3 одужали), в тому числі 1 летальнийПроходи – 4 (2 одужали)Цир – 2, в тому числі 1 летальнийЛюбешівська Воля – 2 (2 одужали)Нові Березичі – 2 (1 одужала)Щитинь – 2Великий Курінь - 1Залізниця - 1 (одужала)Дольськ – 1 (одужав)Седлище – 1 (одужав)Мукошин – 1Пожіг - 1.Нагадаємо, що за останню добу на Волині зареєстрували 48 нових випадків захворювання на COVID-19.

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