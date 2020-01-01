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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

12 нових випадків коронавірусу у Любешівському районі: у яких селах виявили хворобу

12 нових випадків коронавірусу у Любешівському районі: у яких селах виявили хворобу
Упродовж останньої доби у Любешівському районі зареєстрували 12 випадків захворювання на COVID-19: 3 – смт Любешів, 5 - с. Судче, 1 – с. Мукошин, 1 – с. Зарудчі, 1 – с. Щитинь, 1 – с. Пожіг. Надійшли негативні результати: 4 – смт Любешів, 2 – с. Зарудчі, 1 – с. Судче, 1 – с. Дольськ, 1 – с. Підкормілля, 1 – с. Проходи.

Одужали 4 осіб: 1 – смт Любешів та 3 – с. В’язівне, - йдеться на сайті Любешівської РДА.

За попередню добу надійшло повідомлення про підозру на COVID-19 у 4 жителів Любешівського району: 1 - с. Бучин, 1 – с. Березичі, 1 – с. Великий Курінь, 1 – с. Дольськ.

За весь період спостереження станом на 31 липня 2020 року коронавірусну інфекцію виявили у 115 жителів Любешівського району:

Любешів – 47 (28 одужали), в тому числі 1 летальний

Ветли – 11 (10 одужали)

Зарудчі – 9 (8 одужали)

Люб’язь – 8 (8 одужали)

Судче – 8

В’язівне – 5 (5 одужали)

Деревок – 4 (4 одужали)

Підкормілля – 4 (3 одужали), в тому числі 1 летальний

Проходи – 4 (2 одужали)

Цир – 2, в тому числі 1 летальний

Любешівська Воля – 2 (2 одужали)

Нові Березичі – 2 (1 одужала)

Щитинь – 2

Великий Курінь - 1

Залізниця - 1 (одужала)

Дольськ – 1 (одужав)

Седлище – 1 (одужав)

Мукошин – 1

Пожіг - 1.

Нагадаємо, що за останню добу на Волині зареєстрували 48 нових випадків захворювання на COVID-19.

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Теги: коронавірус, Любешів, ситуація
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