У місті на Волині під час перевірки магазинів, аптек на дотримання карантину виявили чимало порушень





Про це



Зокрема, обстежили 6 магазинів торгівлі непродовольчими товарами, 18 продовольчих магазинів, 2 заклади громадського харчування, 5 аптек, ТОВ “Володимир-Волинський ринок”, територіальний центр надання соціальних послуг міста (відділення стаціонарного догляду для постійного проживання) та виявили такі порушення:



- не здійснювалися записи температурного скринінгу працівників;

- працівники та відвідувачі перебували у закладах без медичної маски або респіратора;

- не дотримуються протиепідемічні вимоги при використанні корзинок для покупок;

- не проводиться централізований збір використаних ЗІЗ в окремі контейнери з кришками та одноразовими поліетиленовими пакетами з подальшою утилізацією;

- не здійснюється вологе прибирання виробничих приміщень та поверхонь на літніх майданчиках, місць контакту рук працівників і клієнтів, відсутня відмітка у відповідному журналі;

- недотримано режим роботи з розрахунку один відвідувач на 10 квадратних метрів площі зали обслуговування;

- на вході до закладу не облаштоване місце для обробки рук спиртовмісними антисептиками.



У ході перевірок працівникам надали пропозиції щодо усунення виявлених недоліків.



Головне фото - ілюстративне.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 24-30 липня спеціалісти управління Держпродспоживслужби провели у Володимирі моніторингові обстеження щодо дотримання суб’єктами господарювання протиепідемічних вимог.Про це йдеться на сайті Володимир-Волинської міської ради.Зокрема, обстежили 6 магазинів торгівлі непродовольчими товарами, 18 продовольчих магазинів, 2 заклади громадського харчування, 5 аптек, ТОВ “Володимир-Волинський ринок”, територіальний центр надання соціальних послуг міста (відділення стаціонарного догляду для постійного проживання) та виявили такі порушення:- не здійснювалися записи температурного скринінгу працівників;- працівники та відвідувачі перебували у закладах без медичної маски або респіратора;- не дотримуються протиепідемічні вимоги при використанні корзинок для покупок;- не проводиться централізований збір використаних ЗІЗ в окремі контейнери з кришками та одноразовими поліетиленовими пакетами з подальшою утилізацією;- не здійснюється вологе прибирання виробничих приміщень та поверхонь на літніх майданчиках, місць контакту рук працівників і клієнтів, відсутня відмітка у відповідному журналі;- недотримано режим роботи з розрахунку один відвідувач на 10 квадратних метрів площі зали обслуговування;- на вході до закладу не облаштоване місце для обробки рук спиртовмісними антисептиками.У ході перевірок працівникам надали пропозиції щодо усунення виявлених недоліків.

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