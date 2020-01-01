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У місті на Волині під час перевірки магазинів, аптек на дотримання карантину виявили чимало порушень

У місті на Волині під час перевірки магазинів, аптек на дотримання карантину виявили чимало порушень
24-30 липня спеціалісти управління Держпродспоживслужби провели у Володимирі моніторингові обстеження щодо дотримання суб’єктами господарювання протиепідемічних вимог.

Про це йдеться на сайті Володимир-Волинської міської ради.

Зокрема, обстежили 6 магазинів торгівлі непродовольчими товарами, 18 продовольчих магазинів, 2 заклади громадського харчування, 5 аптек, ТОВ “Володимир-Волинський ринок”, територіальний центр надання соціальних послуг міста (відділення стаціонарного догляду для постійного проживання) та виявили такі порушення:

- не здійснювалися записи температурного скринінгу працівників;
- працівники та відвідувачі перебували у закладах без медичної маски або респіратора;
- не дотримуються протиепідемічні вимоги при використанні корзинок для покупок;
- не проводиться централізований збір використаних ЗІЗ в окремі контейнери з кришками та одноразовими поліетиленовими пакетами з подальшою утилізацією;
- не здійснюється вологе прибирання виробничих приміщень та поверхонь на літніх майданчиках, місць контакту рук працівників і клієнтів, відсутня відмітка у відповідному журналі;
- недотримано режим роботи з розрахунку один відвідувач на 10 квадратних метрів площі зали обслуговування;
- на вході до закладу не облаштоване місце для обробки рук спиртовмісними антисептиками.

У ході перевірок працівникам надали пропозиції щодо усунення виявлених недоліків.

Головне фото - ілюстративне.

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Теги: Володимир, порушення карантину, моніторингова група
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