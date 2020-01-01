На Чернігівщині під час відпочинку з друзями чоловік підірвав гранату і вбив трьох людей

У Бобровицькому районі Чернігівської області вночі 30 липня місцевий житель підірвав гранату під час спільного відпочинку в компанії.У результаті вибуху загинули три людини, ще одна постраждала й була госпіталізована. Про це повідомив голова Чернігівської обласної адміністрації Андрій Прокопенко на своїй сторінці в Facebook, - пише Обозреватель."Трагічна звістка з Бобровицького району. Близько години тому на 103 надійшов виклик із села Новий Биків Бобровицького району. За попередньою інформацією, місцевий житель підірвав гранату під час спільного відпочинку компанії. Загинули три людини, одну людину госпіталізовано", – написав Прокопенко.Як повідомили пізніше OBOZREVATEL у відділі комунікації поліції Чернігівщини, загинули двоє чоловіків і жінка."На місці події було встановлено, що відпочивала компанія друзів і в якийсь момент стався вибух гранати. У результаті події загинули жінка 1972 року народження, а також двоє чоловіків 1962 і 1977 року народження. Крім того, в лікарню з тілесними ушкодженнями госпіталізували чоловіка 1977 року народження. Всі вони жителі села Новий Биків", – розповіли в пресслужбі.