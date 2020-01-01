Синоптик розповіла, яку погоду чекати на початку серпня





Про це написала на своїй сторінці у Facebook синоптик Наталія Діденко.



За її словами, лише у південній частині країни буде сонячна і тепла погода. Температуру повітря на Півдні очікують завтра, 1 серпня, +25+29 градусів. На решті території України +22+26 градусів, на Закарпатті до +28 градусів.



Синоптик зауважила, що потепління почнеться у вівторок, 4-го серпня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 1-го серпня в Україні короткочасні грозові дощі пройдуть у більшості областей.Про це написала на своїй сторінці у Facebook синоптикЗа її словами, лише у південній частині країни буде сонячна і тепла погода. Температуру повітря на Півдні очікують завтра, 1 серпня, +25+29 градусів. На решті території України +22+26 градусів, на Закарпатті до +28 градусів.Синоптик зауважила, що потепління почнеться у вівторок, 4-го серпня.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію