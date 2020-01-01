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У волинському селі сталася пожежа в приватному господарстві

У волинському селі сталася пожежа в приватному господарстві
В приватному господарстві у селі Берестяни Ківерцівського району виникла пожежа.

Повідомлення про пожежу надійшло вчора, 30 липня, о 12:48, йдеться на сайті Головного управління ДСНС у Волинській області.

Перший підрозділ служби «101» прибув до місця події о 13:12. На пожежу виїжджали рятувальники 6-ї Державної пожежно-рятувальної частини м.Ківерці Управління ДСНС у Волинській області (1 автомобіль), команди місцевої пожежної охорони селища Цумань та с.Журавичі (ще по одному автомобілю). Пожежу ліквідували трьома водяними стволами о 13:50. Ймовірна причина пожежі – коротке замикання електромережі.

Також 30 липня о 13:32 поблизу с. Поничів Володимир-Волинського району виникло загорання сухої трави на площі 0,15 га (Зимнівська ОТГ). На гасіння пожежі виїжджали рятувальники 7-ї ДПРЧ м. Володимир-Волинський.

Ймовірна причина – необережне поводження з вогнем гр. Сергій Я, 1992, р.н., мешканця Старовижівського району. Загорання ліквідували до прибуття пожежно-рятувального підрозділу.

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Теги: пожежа, Волинь, пожежа в прива
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