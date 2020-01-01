Сказане Кривошем у залі суду перевірить СБУ

Сказане терористом у залі суду, деобирали, перевірить СБУ.Про це йшлося у п'ятницю, 31 липня, під час брифінгу в СБУ.Начальник слідчого відділу управління СБУнагадав, що Максима Кривоша, який захопив автобус із заручниками, взяли під варту.У залі суду представники ЗМІ мали нагоду поставити Кривошу питання.«Інформація, яку здобули за час досудового розслідування, отримана з різних джерел, а також його заяви під час перерв у залі суду підлягають перевірці», - наголосив Хитрик.У справі допитали 30 свідків, призначили низку криміналістичних експертиз (зброї, лінгвістичні тощо). Окрім того, у залі суду Кривош стверджував, що є автором книги «Філософія злочинця». Примірники книги знайшли під час обшуків за місцем його проживання. Книгу також перевірять експерти. Проведуть експертизу і стану Кривоша під час вчинення теракту.Нагадаємо, у вівторок вранці, 21 липня,захопив автобус із заручниками, при собі має вибухівку та зброю. Пізніше стало відомо,який рухався через Ковель до Луцька на Мар’янівку, зв’язок з водієм автобуса зник після 9 години ранку.Максим Кривош тримав заручників весь день. Спочатку після переговорів з правоохоронцями від відпустив трьох людей - вагітну жінку, жінку старшого віку та хлопця-підлітка.Зрештою, майже о десятій годині вечораМіністр МВС Українина брифінгу після затримання повідомив, що. Одного з них затримали у Харкові.Сам же Максим Кривош під час суду зауважив, що у нього немає спільників. Наголосив, що може пройти детектор брехні для підтвердження цієї інформації.23 липня Максиму Кривошу обрали міру запобіжного заходу –