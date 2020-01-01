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Сказане Кривошем у залі суду перевірить СБУ

Сказане Кривошем у залі суду перевірить СБУ
Сказане терористом у залі суду, де Максиму Кривошу обирали запобіжний захід, перевірить СБУ.

Про це йшлося у п'ятницю, 31 липня, під час брифінгу в СБУ.

Начальник слідчого відділу управління СБУ Олександр Хитрик нагадав, що Максима Кривоша, який захопив автобус із заручниками, взяли під варту.

У залі суду представники ЗМІ мали нагоду поставити Кривошу питання.«Інформація, яку здобули за час досудового розслідування, отримана з різних джерел, а також його заяви під час перерв у залі суду підлягають перевірці», - наголосив Хитрик.

У справі допитали 30 свідків, призначили низку криміналістичних експертиз (зброї, лінгвістичні тощо). Окрім того, у залі суду Кривош стверджував, що є автором книги «Філософія злочинця». Примірники книги знайшли під час обшуків за місцем його проживання. Книгу також перевірять експерти. Проведуть експертизу і стану Кривоша під час вчинення теракту.

Нагадаємо, у вівторок вранці, 21 липня, надійшло повідомлення про те, що у центрі Луцька невідомий захопив автобус із заручниками, при собі має вибухівку та зброю. Пізніше стало відомо, терорист захопив автобус «Берестечко – Краснилівка», який рухався через Ковель до Луцька на Мар’янівку, зв’язок з водієм автобуса зник після 9 години ранку.

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Максим Кривош тримав заручників весь день. Спочатку після переговорів з правоохоронцями від відпустив трьох людей - вагітну жінку, жінку старшого віку та хлопця-підлітка.

Зрештою, майже о десятій годині вечора вдалося звільнити всіх 13 пасажирів автобуса.

Міністр МВС України Арсен Аваков на брифінгу після затримання повідомив, що Максим Кривош мав спільників. Одного з них затримали у Харкові.

Сам же Максим Кривош під час суду зауважив, що у нього немає спільників. Наголосив, що може пройти детектор брехні для підтвердження цієї інформації.

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23 липня Максиму Кривошу обрали міру запобіжного заходу – 60 днів тримання під вартою без права внесення застави.

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Теги: СБУ, Луцьк, терорист, слідство
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