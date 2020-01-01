Розповіли, як у луцькому виші підготували медичний факультет для новоспечених студентів





Про це у коментарі Вадим Ульянов.



З його слів, у серпні планують відкрити три кафедри: анатомії людини, гістології, медичної біології та першої з клінічних кафедр. Новостворені разом із вже існуючою кафедрою здоров’я людини і фізичної терапії стануть основою для медичного факультету.



Забезпеченням навчального процесу будуть займатися також кафедри факультету хімії, екології та фармації, які будуть викладати медичну та біоорганічну хімію; факультету фізичної культури, спорту та здоров’я; іноземної філології; психології та соціології. Наступного року у планах створити ще одну кафедру – загальної патології.



Навчатимуть студентів викладачі університету, які мали досвід викладання біохімії, анатомії та гістології, фізіології. Навчальний план адаптований до сучасних вимог Міністерства охорони здоров’я і міністерства науки і освіти.



«У відповідності до закону про вищу освіту буде не менше 25% вибіркових дисциплін. Для того, щоб студенти могли формувати свій індивідуальний навчальний профіль. Ми збалансували начальний план так, щоб вони за рахунок вибіркових дисциплін могли сформувати відповідні загальні компетентності і мали достатньо часу для формування фахових компетентностей», – розповів Вадим Ульянов.



Наголошує, що велику увагу приділятимуть вивченню англійської мови. У навчальному плані передбачено достатню кількість годин на опанування англійської мови професійного спрямування. Студенти, які не дуже добре володіють іноземною, зможуть з переліку запропонованих вибіркових курсів обрати додатковий курс англійської мови. Фахова англійська мова, як запевнив проректор, буде однією з родзинок університету.



На перший курс медичного факультету СНУ можуть вступити діти, які закінчили школу, на другий – після навчання у коледжі. Загалом це має бути 100 студентів. У виші готуються також прийняти й іноземних студентів, проте тут усе буде залежати від ситуації з коронавірусом. До речі, як вітчизняні студенти, так і студенти, які приїхали на навчання з-за кордону, будуть забезпечені місцями у гуртожитках. Їх ремонт уже розпочали.



Як розповів Вадим Ульянов, в університеті визначились з переліком підручників для навчання студентів медичного факультету. До початку навчального семестру необхідні підручники будуть закуплені.



«У нас є викладачі, які викладатимуть медико-біологічні дисципліни англійською для іноземних студентів. Також будуть викладачі з інших університетів. Вони мають науковий ступінь та вільно володіють англійською мовою. Ці люди родом з Волині і вони готові повернутися, аби підтримати в рідному місті відкриття медичного факультету», - розповідає проректор.



Запевняє, що у виші не обмежуватимуться закупівлею обладнання: віртуальних анатомічних столів, мікроскопів тощо. У планах – придбання сучасного стимуляційного віртуального програмного забезпечення на кшалт лабораторії віртуальної фізіології. Програмне забезпечення дозволяє моделювати фізіологічні процеси життєдіяльності в організмі людини, прогнозувати реакцію організму на різні фізичні та фармакологічні впливи.



До слова, у середу, 29 липня, відбулося підписання розширеної угоди з Волинською обласною клінічною лікарнею. Там будуть створені клінічні кафедри до навчання студентів.



«Такі кафедри нам будуть потрібні для навчання студентів уже в лютому 2021 року. У нас є пів року, аби підготуватися. У липні СНУ отримав ліцензію Міністерства освіти і науки України на післядипломне навчання. Зараз визначаємось з викладачами кафедр і починаємо з вересня розробляти курси тематичного вдосконалення лікарів для безперервного професійного розвитку. Такий підхід дозволить вчасно бути готовими до початку навчання студентів на клінічних кафедрах», – зазначив професор.



Перший набір студентів стартує з 1 серпня.



Головне фото – ілюстративне.

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