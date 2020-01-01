Кривош не може пояснити, чому захопив автобус із людьми

не може достеменно сказати, чомуПро це під час брифінгу в СБУ повідомив начальник слідчого відділу управління СБУ«Особа спілкується за посередництвом захисту. Вичерпних доказів пояснення своєї позиції і вчинків наразі Кривош не дає», - відзначив він.Начальник відділу прокуратури областідодав, що на сьогодні провели чималий об'єм слідчих дій, однак процес затягнеться, зокрема через велику кількість експертиз, котрі ще потрібно провести.Нагадаємо, у вівторок вранці, 21 липня,захопив автобус із заручниками, при собі має вибухівку та зброю. Пізніше стало відомо,який рухався через Ковель до Луцька на Мар’янівку, зв’язок з водієм автобуса зник після 9 години ранку.Максим Кривош тримав заручників весь день. Спочатку після переговорів з правоохоронцями від відпустив трьох людей - вагітну жінку, жінку старшого віку та хлопця-підлітка.Зрештою, майже о десятій годині вечора23 липня Максиму Кривошу обрали міру запобіжного заходу –