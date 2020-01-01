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Кривош не може пояснити, чому захопив автобус із людьми

Кривош не може пояснити, чому захопив автобус із людьми
Максим Кривош не може достеменно сказати, чому захопив автобус і взяв у заручники людей.

Про це під час брифінгу в СБУ повідомив начальник слідчого відділу управління СБУ Олександр Хитрик.

«Особа спілкується за посередництвом захисту. Вичерпних доказів пояснення своєї позиції і вчинків наразі Кривош не дає», - відзначив він.

Начальник відділу прокуратури області Вадим Старчук додав, що на сьогодні провели чималий об'єм слідчих дій, однак процес затягнеться, зокрема через велику кількість експертиз, котрі ще потрібно провести.

Нагадаємо, у вівторок вранці, 21 липня, надійшло повідомлення про те, що у центрі Луцька невідомий захопив автобус із заручниками, при собі має вибухівку та зброю. Пізніше стало відомо, терорист захопив автобус «Берестечко – Краснилівка», який рухався через Ковель до Луцька на Мар’янівку, зв’язок з водієм автобуса зник після 9 години ранку.

Максим Кривош тримав заручників весь день. Спочатку після переговорів з правоохоронцями від відпустив трьох людей - вагітну жінку, жінку старшого віку та хлопця-підлітка.

Зрештою, майже о десятій годині вечора вдалося звільнити всіх 13 пасажирів автобуса.

23 липня Максиму Кривошу обрали міру запобіжного заходу – 60 днів тримання під вартою без права внесення застави.

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Теги: Луцьк, терорист, слідство
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