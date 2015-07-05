Пояснили, чому не вибухнула перша граната, яку Кривош кинув на Театральному майдані

Начальник слідчого відділу управління СБУрозповів, чому не здетонувала перша кинутаграната.Про це йшлося під час брифінгу у п'ятницю, 31 липня.«Метання першої гранати відбулося не з метою підриву, а з метою демонстрації серйозності намірів, спрямованих на досягнення певної мети і реалізацію поставлених вимог», - відзначив Хитрик.Він повідомив, що Кривош дозволив правоохоронцям вилучити цю гранату, аби вона не здетонувала на сонці."Першу гранату Кривош застосував без витягування запобіжної чеки. Другу ж свідомо кинув у напрямку авто поліції з метою ураження транспортного засобу та людей", - сказав Олександр Хитрик.Нагадаємо, у вівторок вранці, 21 липня,захопив автобус із заручниками, при собі має вибухівку та зброю. Пізніше стало відомо,який рухався через Ковель до Луцька на Мар’янівку, зв’язок з водієм автобуса зник після 9 години ранку.Максим Кривош тримав заручників весь день. Спочатку після переговорів з правоохоронцями від відпустив трьох людей - вагітну жінку, жінку старшого віку та хлопця-підлітка.Зрештою, майже о десятій годині вечораМіністр МВС Українина брифінгу після затримання повідомив, що. Одного з них затримали у Харкові.Сам же Максим Кривош під час суду зауважив, що у нього немає спільників. Наголосив, що може пройти детектор брехні для підтвердження цієї інформації.23 липня Максиму Кривошу обрали міру запобіжного заходу –