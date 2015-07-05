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Пояснили, чому не вибухнула перша граната, яку Кривош кинув на Театральному майдані

Пояснили, чому не вибухнула перша граната, яку Кривош кинув на Театральному майдані
Начальник слідчого відділу управління СБУ Олександр Хитрик розповів, чому не здетонувала перша кинута Максимом Кривошем граната.

Про це йшлося під час брифінгу у п'ятницю, 31 липня.

«Метання першої гранати відбулося не з метою підриву, а з метою демонстрації серйозності намірів, спрямованих на досягнення певної мети і реалізацію поставлених вимог», - відзначив Хитрик.

Він повідомив, що Кривош дозволив правоохоронцям вилучити цю гранату, аби вона не здетонувала на сонці.

"Першу гранату Кривош застосував без витягування запобіжної чеки. Другу ж свідомо кинув у напрямку авто поліції з метою ураження транспортного засобу та людей", - сказав Олександр Хитрик.

Нагадаємо, у вівторок вранці, 21 липня, надійшло повідомлення про те, що у центрі Луцька невідомий захопив автобус із заручниками, при собі має вибухівку та зброю. Пізніше стало відомо, терорист захопив автобус «Берестечко – Краснилівка», який рухався через Ковель до Луцька на Мар’янівку, зв’язок з водієм автобуса зник після 9 години ранку.

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Максим Кривош тримав заручників весь день. Спочатку після переговорів з правоохоронцями від відпустив трьох людей - вагітну жінку, жінку старшого віку та хлопця-підлітка.

Зрештою, майже о десятій годині вечора вдалося звільнити всіх 13 пасажирів автобуса.

Міністр МВС України Арсен Аваков на брифінгу після затримання повідомив, що Максим Кривош мав спільників. Одного з них затримали у Харкові.

Сам же Максим Кривош під час суду зауважив, що у нього немає спільників. Наголосив, що може пройти детектор брехні для підтвердження цієї інформації.

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23 липня Максиму Кривошу обрали міру запобіжного заходу – 60 днів тримання під вартою без права внесення застави.

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Теги: Максим Кривош, граната, Луцьк, СБУ
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