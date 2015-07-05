Пояснили, чому не вибухнула перша граната, яку Кривош кинув на Театральному майдані
Сьогодні, 14:30
Начальник слідчого відділу управління СБУ Олександр Хитрик розповів, чому не здетонувала перша кинута Максимом Кривошем граната.
Про це йшлося під час брифінгу у п'ятницю, 31 липня.
«Метання першої гранати відбулося не з метою підриву, а з метою демонстрації серйозності намірів, спрямованих на досягнення певної мети і реалізацію поставлених вимог», - відзначив Хитрик.
Він повідомив, що Кривош дозволив правоохоронцям вилучити цю гранату, аби вона не здетонувала на сонці.
"Першу гранату Кривош застосував без витягування запобіжної чеки. Другу ж свідомо кинув у напрямку авто поліції з метою ураження транспортного засобу та людей", - сказав Олександр Хитрик.
Нагадаємо, у вівторок вранці, 21 липня, надійшло повідомлення про те, що у центрі Луцька невідомий захопив автобус із заручниками, при собі має вибухівку та зброю. Пізніше стало відомо, терорист захопив автобус «Берестечко – Краснилівка», який рухався через Ковель до Луцька на Мар’янівку, зв’язок з водієм автобуса зник після 9 години ранку.
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Максим Кривош тримав заручників весь день. Спочатку після переговорів з правоохоронцями від відпустив трьох людей - вагітну жінку, жінку старшого віку та хлопця-підлітка.
Зрештою, майже о десятій годині вечора вдалося звільнити всіх 13 пасажирів автобуса.
Міністр МВС України Арсен Аваков на брифінгу після затримання повідомив, що Максим Кривош мав спільників. Одного з них затримали у Харкові.
Сам же Максим Кривош під час суду зауважив, що у нього немає спільників. Наголосив, що може пройти детектор брехні для підтвердження цієї інформації.
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23 липня Максиму Кривошу обрали міру запобіжного заходу – 60 днів тримання під вартою без права внесення застави.
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Про це йшлося під час брифінгу у п'ятницю, 31 липня.
«Метання першої гранати відбулося не з метою підриву, а з метою демонстрації серйозності намірів, спрямованих на досягнення певної мети і реалізацію поставлених вимог», - відзначив Хитрик.
Він повідомив, що Кривош дозволив правоохоронцям вилучити цю гранату, аби вона не здетонувала на сонці.
"Першу гранату Кривош застосував без витягування запобіжної чеки. Другу ж свідомо кинув у напрямку авто поліції з метою ураження транспортного засобу та людей", - сказав Олександр Хитрик.
Нагадаємо, у вівторок вранці, 21 липня, надійшло повідомлення про те, що у центрі Луцька невідомий захопив автобус із заручниками, при собі має вибухівку та зброю. Пізніше стало відомо, терорист захопив автобус «Берестечко – Краснилівка», який рухався через Ковель до Луцька на Мар’янівку, зв’язок з водієм автобуса зник після 9 години ранку.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: «У транспорт досі сісти не можу», – пасажирка захопленого терористом автобуса
Максим Кривош тримав заручників весь день. Спочатку після переговорів з правоохоронцями від відпустив трьох людей - вагітну жінку, жінку старшого віку та хлопця-підлітка.
Зрештою, майже о десятій годині вечора вдалося звільнити всіх 13 пасажирів автобуса.
Міністр МВС України Арсен Аваков на брифінгу після затримання повідомив, що Максим Кривош мав спільників. Одного з них затримали у Харкові.
Сам же Максим Кривош під час суду зауважив, що у нього немає спільників. Наголосив, що може пройти детектор брехні для підтвердження цієї інформації.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: «Я ні про що не жалію», – Максим Кривош, який захопив автобус з людьми у Луцьку
23 липня Максиму Кривошу обрали міру запобіжного заходу – 60 днів тримання під вартою без права внесення застави.
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Коментарі 1
Ліпова!
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