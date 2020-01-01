Під час затримання у Кривоша вилучили ще й холодну зброю
Сьогодні, 13:29
Під час проведення затримання у Максима Кривоша, окрім вогнепальної зброї та гранат, вилучили ще й холодну зброю.
Про це під час брифінгу заявив начальник слідчого відділу управління СБУ у Волинській області Олександр Хитрик.
За його словами, на сьогодні уже провели низку експертиз, що стосуються предметів, які можуть належати до зброї.
«Під час проведення затримання у Кривоша вилучили ще деякі предмети, що являють собою холодну зброю. Передбачаю, що в процесі досудового розслідування повідомлення про підозру змінять. Передбачаю, що будуть додавати ще певні епізоди його діяльності», - сказав Хитрик і додав, що днями очікують перші результати балістичної експертизи щодо зброї, із якої стріляв Кривош.
Додамо, що Олександр Хитрик повідомив також, що СБУ перевірить слова, які Кривош говорив журналістам, під час судового засідання, на якому йому обирали міру запобіжного заходу.
Нагадаємо, у вівторок вранці, 21 липня, надійшло повідомлення про те, що у центрі Луцька невідомий захопив автобус із заручниками, при собі має вибухівку та зброю. Пізніше стало відомо, терорист захопив автобус «Берестечко – Краснилівка», який рухався через Ковель до Луцька на Мар’янівку, зв’язок з водієм автобуса зник після 9 години ранку.
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Максим Кривош тримав заручників весь день. Спочатку після переговорів з правоохоронцями від відпустив трьох людей - вагітну жінку, жінку старшого віку та хлопця-підлітка.
Зрештою, майже о десятій годині вечора вдалося звільнити всіх 13 пасажирів автобуса.
Міністр МВС України Арсен Аваков на брифінгу після затримання повідомив, що Максим Кривош мав спільників. Одного з них затримали у Харкові.
Сам же Максим Кривош під час суду зауважив, що у нього немає спільників. Наголосив, що може пройти детектор брехні для підтвердження цієї інформації.
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23 липня Максиму Кривошу обрали міру запобіжного заходу – 60 днів тримання під вартою без права внесення застави.
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Про це під час брифінгу заявив начальник слідчого відділу управління СБУ у Волинській області Олександр Хитрик.
За його словами, на сьогодні уже провели низку експертиз, що стосуються предметів, які можуть належати до зброї.
«Під час проведення затримання у Кривоша вилучили ще деякі предмети, що являють собою холодну зброю. Передбачаю, що в процесі досудового розслідування повідомлення про підозру змінять. Передбачаю, що будуть додавати ще певні епізоди його діяльності», - сказав Хитрик і додав, що днями очікують перші результати балістичної експертизи щодо зброї, із якої стріляв Кривош.
Додамо, що Олександр Хитрик повідомив також, що СБУ перевірить слова, які Кривош говорив журналістам, під час судового засідання, на якому йому обирали міру запобіжного заходу.
Нагадаємо, у вівторок вранці, 21 липня, надійшло повідомлення про те, що у центрі Луцька невідомий захопив автобус із заручниками, при собі має вибухівку та зброю. Пізніше стало відомо, терорист захопив автобус «Берестечко – Краснилівка», який рухався через Ковель до Луцька на Мар’янівку, зв’язок з водієм автобуса зник після 9 години ранку.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: «У транспорт досі сісти не можу», – пасажирка захопленого терористом автобуса
Максим Кривош тримав заручників весь день. Спочатку після переговорів з правоохоронцями від відпустив трьох людей - вагітну жінку, жінку старшого віку та хлопця-підлітка.
Зрештою, майже о десятій годині вечора вдалося звільнити всіх 13 пасажирів автобуса.
Міністр МВС України Арсен Аваков на брифінгу після затримання повідомив, що Максим Кривош мав спільників. Одного з них затримали у Харкові.
Сам же Максим Кривош під час суду зауважив, що у нього немає спільників. Наголосив, що може пройти детектор брехні для підтвердження цієї інформації.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: «Я ні про що не жалію», – Максим Кривош, який захопив автобус з людьми у Луцьку
23 липня Максиму Кривошу обрали міру запобіжного заходу – 60 днів тримання під вартою без права внесення застави.
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