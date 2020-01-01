На Світязі водій-порушник намагався відкупитися від патрульних хабарем

На Волині минулої доби двоє водіїв пропонували майже 8 тисяч гривень хабара поліцейським.Так, 30 липня, вночі у селі Світязь патрульні зупинили автомобіль Skoda Fabia під керуванням 34-річного жителя Ратнівського району. Під час оформлення адмінматеріалів він запропонував поліцейським хабар у сумі майже 3 тис. грн, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.Цього ж дня близько 7 години у селі Підгайці Луцького району патрульні зупинили автомобіль Seat inca. За кермом автівки перебував 47-річний житель Луцького району. Водій хотів уникнути відповідальності за скоєння адмінправопорушення та запропонував поліцейським 5 тис. грн неправомірної вигоди.В двох випадках поліцейські відмовились від запропонованих грошей та викликали на місця подій слідчо-оперативну групу. Гроші вилучили.Слідчі відкрили кримінальні провадження за ч.1 ст.369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає штраф від однієї тисячі до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від двох до чотирьох років, або позбавленням волі на той самий строк. Триває слідство.