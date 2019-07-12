Вісім претендетнів на вакансію: як карантин змінив реалії з безробіттям на Волині

Під час карантину в Україні та на Волині зокрема ситуація зі зростанням рівня безробіття досягнула піку за останні декілька років. На початку пандемії підприємства та заклади закривалися, бізнес зазнавав збитків, а люди втрачали робочі місця.За статистичними даними Волинського обласного центру зайнятості, у період карантину на Волині кількість зареєстрованих безробітних сягнула понад 16 тисяч осіб. Натомість доступними були трохи більше, аніж 2 тисячі вакансій. Впродовж декількох місяців ця кількість впала ще більше і станом на 28 липня в базі центру зайнятості – 1 952 вакансії.Під час прес-конференції 31 липня директор Волинського обласного центру зайнятостізазначив, що в аналогічний період минулого року в обласному центрі кількість вакансій і безробітних мала співвідношення 1:1 або ж 1:2, сьогодні ж – на одне робоче місце претендує аж 8 людей.Роман Романюк також наголосив і на тому, що роботодавці стали пропонувати і меншу, ніж раніше, зарплатню за наявні вакансії. Мовляв, для чого переплачувати, якщо охочі працювати усе одно є.Центри зайнятості Волині увесь цей час працювали в закритому режимі і лише 20 липня у зв’язку із послабленням карантинних обмежень почали приймати відвідувачів. Зауважують, що, спілкуючись із людьми особисто, набагато легше встановити контакт і допомогти у пошуках роботи.«Навіть під час карантину, за зачиненими дверима, ми працювали і щодня працевлаштовували по 30–35 людей», – резюмує Романюк.За 9 днів у режимі offline кількість безробітних зменшилася із 16 333 до 15 899, тобто майже 500 осіб влаштували на роботу, попри складні умови. Варто зауважити, що станом на 1 березня статус безробітного в області мали 9 111 осіб.Наразі найбільше вакансій є у сфері оптової та роздрібної торгівлі (697), переробної промисловості (233), транспортному та складському господарствах (119), державному управлінні і охороні (109). Також майже 800 місць пропонують людям без фахової освіти – підсобним працівникам, двірникам, вантажникам, охоронникам тощо.Багатьом організаціям довелося адаптовувати свою роботу до нового режиму та вносити корективи у кадровий склад. Окрім того, що багатьох працівників скоротили, виникла потреба брати на роботу осіб, які б могли тримати бізнес «на плаву». Так, з’явилося чимало вакансій у сфері логістики, масово шукали водіїв і кур’єрів.«Ситуація на ринку праці і далі непроста, але люди просто втомилися чекати і сидіти без роботи», – говорить директор центру зайнятості.На прес-конференції був також присутній– чоловік, який під час карантину 4 місяці мав статус безробітного.«Мене скоротили з попереднього місця роботи, і довгий час я не міг нічого знайти. 22 липня, за два дні після відкриття центру зайнятості, я прийшов поспілкуватися із кар’єрним радником. Мені відразу запропонували спробувати працевлаштуватися на одне із підприємств у Луцьку. Туди я звернувся наступного ж дня. Заповнив анкету, пройшов співбесіду, мені все пояснили, показали і навіть питали, ким я хочу працювати, бо можна було обрати з трьох чи чотирьох вакансій. І вже 24 липня я влаштувався на виробництво без жодних труднощів. Головне – бажання працювати. Якщо людині радять піти на співбесіду, а їй якісь друзі кажуть, що там важко, то вона і не буде намагатися спробувати щось зробити. Першим питанням під час співбесіди було те, чи є бажання працювати. Якщо бажання немає, то немає сенсу і у співбесіді», – говорить чоловік.Директор Волинського обласного центру зайнятості Роман Романюк каже, що повністю погоджується зі словами чоловіка і сам зважає на те, чи «горять очі» у людини, коли вона приходить влаштовуватися на роботу. Якщо так, то це вже 50% успіху.