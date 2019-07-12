вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Вісім претендетнів на вакансію: як карантин змінив реалії з безробіттям на Волині

Вісім претендетнів на вакансію: як карантин змінив реалії з безробіттям на Волині
Під час карантину в Україні та на Волині зокрема ситуація зі зростанням рівня безробіття досягнула піку за останні декілька років. На початку пандемії підприємства та заклади закривалися, бізнес зазнавав збитків, а люди втрачали робочі місця.

За статистичними даними Волинського обласного центру зайнятості, у період карантину на Волині кількість зареєстрованих безробітних сягнула понад 16 тисяч осіб. Натомість доступними були трохи більше, аніж 2 тисячі вакансій. Впродовж декількох місяців ця кількість впала ще більше і станом на 28 липня в базі центру зайнятості – 1 952 вакансії.

Під час прес-конференції 31 липня директор Волинського обласного центру зайнятості Роман Романюк зазначив, що в аналогічний період минулого року в обласному центрі кількість вакансій і безробітних мала співвідношення 1:1 або ж 1:2, сьогодні ж – на одне робоче місце претендує аж 8 людей.

Роман Романюк також наголосив і на тому, що роботодавці стали пропонувати і меншу, ніж раніше, зарплатню за наявні вакансії. Мовляв, для чого переплачувати, якщо охочі працювати усе одно є.

Центри зайнятості Волині увесь цей час працювали в закритому режимі і лише 20 липня у зв’язку із послабленням карантинних обмежень почали приймати відвідувачів. Зауважують, що, спілкуючись із людьми особисто, набагато легше встановити контакт і допомогти у пошуках роботи.

Вісім претендетнів на вакансію: як карантин змінив реалії з безробіттям на Волині


«Навіть під час карантину, за зачиненими дверима, ми працювали і щодня працевлаштовували по 30–35 людей», – резюмує Романюк.

За 9 днів у режимі offline кількість безробітних зменшилася із 16 333 до 15 899, тобто майже 500 осіб влаштували на роботу, попри складні умови. Варто зауважити, що станом на 1 березня статус безробітного в області мали 9 111 осіб.

Наразі найбільше вакансій є у сфері оптової та роздрібної торгівлі (697), переробної промисловості (233), транспортному та складському господарствах (119), державному управлінні і охороні (109). Також майже 800 місць пропонують людям без фахової освіти – підсобним працівникам, двірникам, вантажникам, охоронникам тощо.

Багатьом організаціям довелося адаптовувати свою роботу до нового режиму та вносити корективи у кадровий склад. Окрім того, що багатьох працівників скоротили, виникла потреба брати на роботу осіб, які б могли тримати бізнес «на плаву». Так, з’явилося чимало вакансій у сфері логістики, масово шукали водіїв і кур’єрів.

«Ситуація на ринку праці і далі непроста, але люди просто втомилися чекати і сидіти без роботи», – говорить директор центру зайнятості.

На прес-конференції був також присутній Роман Рикалюк – чоловік, який під час карантину 4 місяці мав статус безробітного.

«Мене скоротили з попереднього місця роботи, і довгий час я не міг нічого знайти. 22 липня, за два дні після відкриття центру зайнятості, я прийшов поспілкуватися із кар’єрним радником. Мені відразу запропонували спробувати працевлаштуватися на одне із підприємств у Луцьку. Туди я звернувся наступного ж дня. Заповнив анкету, пройшов співбесіду, мені все пояснили, показали і навіть питали, ким я хочу працювати, бо можна було обрати з трьох чи чотирьох вакансій. І вже 24 липня я влаштувався на виробництво без жодних труднощів. Головне – бажання працювати. Якщо людині радять піти на співбесіду, а їй якісь друзі кажуть, що там важко, то вона і не буде намагатися спробувати щось зробити. Першим питанням під час співбесіди було те, чи є бажання працювати. Якщо бажання немає, то немає сенсу і у співбесіді», – говорить чоловік.

Вісім претендетнів на вакансію: як карантин змінив реалії з безробіттям на Волині


Директор Волинського обласного центру зайнятості Роман Романюк каже, що повністю погоджується зі словами чоловіка і сам зважає на те, чи «горять очі» у людини, коли вона приходить влаштовуватися на роботу. Якщо так, то це вже 50% успіху.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ВОЦЗ, Луцьк, Волинь, робота, безробіття, статистика, вакансії
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«У транспорт досі сісти не можу», – пасажирка захопленого терористом автобуса
«Це – наша третя дитина»: на Волині подружжя створило лавандову плантацію. ФОТО
У Луцьку дозволили роботу кінотеатрів, а богослужіння проводитимуть по-новому
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Вісім претендетнів на вакансію: як карантин змінив реалії з безробіттям на Волині
Сьогодні, 15:00
Обшуки на шахті в Нововолинську: відомі імена посадовців, яких затримали за незаконний продаж вугілля
Сьогодні, 14:56
Одне авто влетіло у ворота кладовища, інше – перекинулось: на волинській трасі сталась аварія. ФОТО
Сьогодні, 14:35
Пояснили, чому не вибухнула перша граната, яку Кривош кинув на Театральному майдані
Сьогодні, 14:30
Волинь 1 серпня можуть поділити на різні «коронавірусні» зони
Сьогодні, 14:25
Схожі новини
Пристойна робота на Волині: кому готові платити від 13 до понад 22 тисяч гривень Пристойна робота на Волині: кому готові платити від 13 до понад 22 тисяч гривень
12 липень, 2019, 16:46
Яких працівників на Волині потребують найбільше: ТОП-20 вакансій Яких працівників на Волині потребують найбільше: ТОП-20 вакансій
19 червень, 2019, 17:46
Напівживий бізнес: як змінився ринок праці на Волині під час карантину Напівживий бізнес: як змінився ринок праці на Волині під час карантину
29 травень, 17:05
Високооплачувані вакансії та гроші на бізнес: результати роботи центру зайнятості на Волині за рік Високооплачувані вакансії та гроші на бізнес: результати роботи центру зайнятості на Волині за рік
31 січень, 17:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Вісім претендетнів на вакансію: як карантин змінив реалії з безробіттям на Волині
Сьогодні, 15:00
 0
Обшуки на шахті в Нововолинську: відомі імена посадовців, яких затримали за незаконний продаж вугілля
Сьогодні, 14:56
 0
Одне авто влетіло у ворота кладовища, інше – перекинулось: на волинській трасі сталась аварія. ФОТО
Сьогодні, 14:35
 0
Пояснили, чому не вибухнула перша граната, яку Кривош кинув на Театральному майдані
Сьогодні, 14:30
 0
Волинь 1 серпня можуть поділити на різні «коронавірусні» зони
Сьогодні, 14:25
 0
Медіа
відео
1/8