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Двоє випускників луцької школи, які склали ЗНО з англійської на 200 балів, поділилися секретами успіху. ВІДЕО

Двоє випускників луцької школи, які склали ЗНО з англійської на 200 балів, поділилися секретами успіху. ВІДЕО
Дев’ятеро волинян написали ЗНО на 200 балів. У переліку предметів – біологія, математика, хімія, фізика, історія України. Також цьогоріч є рекорд: одразу двоє одинадцятикласників із луцької школи №1 склали тестування з англійської мови на 200 балів.

З обдарованими вступниками та їх вчителькою поспілкувалася журналістка 12 каналу.

200 балів – такий результат на ЗНО з англійської мови отримала 11-класниця Богдана. Про момент, коли дізналась свій бал, досі розповідає із емоціями.

“Першим ділом відкриваю англійську, бачу: 200. Усередині все стислося, біжу до мами. Мама каже “Що серйозно, 200?” Загалом мови мені легко даються”, – пригадує Богдана.

Каже, що тестування складним їй не здалося, хоча над декількома завданнями довелось подумати довше. У хорошому результаті була впевнена, бо активно вивчає англійську з 6 років, причому, за власним бажанням. Переконана: вивчення мов – це її.

Ще один випускник луцької першої школи Назар також написав тестування з англійської на 200 балів. На результати ЗНО, каже, чекав, але хвилювався не надто сильно.

Хлопець вчить англійську з першого класу, втім, за останні три роки за цю справу взявся ще активніше. Каже – батьки додатково не змушували, бо він сам з дитинства зрозумів: англійська потрібна всім та скрізь.

“В будь-якій професії потрібна англійська, я вважаю. На економічну спеціальність збираюсь поступати”, – пригадує Назар.

Випускники кажуть, що для вивчення англійської найкраще підійдуть практика з носіями мови, а також перегляд фільмів на іноземній.

Успіхами своїх учнів пишається вчителька Лідія Куцевич. Каже – так як у першій школі поглиблене вивчення іноземних мов, у старших класах тут велике навантаження: п’ять уроків англійської в тиждень. Але з обдарованими дітьми працювати – одне задоволення.

Детальніше – у сюжеті:


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Теги: Луцьк, ЗНО, англійська
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