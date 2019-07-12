Двоє випускників луцької школи, які склали ЗНО з англійської на 200 балів, поділилися секретами успіху. ВІДЕО





З обдарованими вступниками та їх вчителькою поспілкувалася журналістка



200 балів – такий результат на ЗНО з англійської мови отримала 11-класниця Богдана. Про момент, коли дізналась свій бал, досі розповідає із емоціями.



“Першим ділом відкриваю англійську, бачу: 200. Усередині все стислося, біжу до мами. Мама каже “Що серйозно, 200?” Загалом мови мені легко даються”, – пригадує Богдана.



Каже, що тестування складним їй не здалося, хоча над декількома завданнями довелось подумати довше. У хорошому результаті була впевнена, бо активно вивчає англійську з 6 років, причому, за власним бажанням. Переконана: вивчення мов – це її.



Ще один випускник луцької першої школи Назар також написав тестування з англійської на 200 балів. На результати ЗНО, каже, чекав, але хвилювався не надто сильно.



Хлопець вчить англійську з першого класу, втім, за останні три роки за цю справу взявся ще активніше. Каже – батьки додатково не змушували, бо він сам з дитинства зрозумів: англійська потрібна всім та скрізь.



“В будь-якій професії потрібна англійська, я вважаю. На економічну спеціальність збираюсь поступати”, – пригадує Назар.



Випускники кажуть, що для вивчення англійської найкраще підійдуть практика з носіями мови, а також перегляд фільмів на іноземній.



Успіхами своїх учнів пишається вчителька Лідія Куцевич. Каже – так як у першій школі поглиблене вивчення іноземних мов, у старших класах тут велике навантаження: п’ять уроків англійської в тиждень. Але з обдарованими дітьми працювати – одне задоволення.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Дев’ятеро волинян написали ЗНО на 200 балів. У переліку предметів – біологія, математика, хімія, фізика, історія України. Також цьогоріч є рекорд: одразу двоє одинадцятикласників із луцької школи №1 склали тестування з англійської мови на 200 балів.З обдарованими вступниками та їх вчителькою поспілкувалася журналістка 12 каналу. 200 балів – такий результат на ЗНО з англійської мови отримала 11-класниця. Про момент, коли дізналась свій бал, досі розповідає із емоціями.“Першим ділом відкриваю англійську, бачу: 200. Усередині все стислося, біжу до мами. Мама каже “Що серйозно, 200?” Загалом мови мені легко даються”, – пригадує Богдана.Каже, що тестування складним їй не здалося, хоча над декількома завданнями довелось подумати довше. У хорошому результаті була впевнена, бо активно вивчає англійську з 6 років, причому, за власним бажанням. Переконана: вивчення мов – це її.Ще один випускник луцької першої школитакож написав тестування з англійської на 200 балів. На результати ЗНО, каже, чекав, але хвилювався не надто сильно.Хлопець вчить англійську з першого класу, втім, за останні три роки за цю справу взявся ще активніше. Каже – батьки додатково не змушували, бо він сам з дитинства зрозумів: англійська потрібна всім та скрізь.“В будь-якій професії потрібна англійська, я вважаю. На економічну спеціальність збираюсь поступати”, – пригадує Назар.Випускники кажуть, що для вивчення англійської найкраще підійдуть практика з носіями мови, а також перегляд фільмів на іноземній.Успіхами своїх учнів пишається вчителька. Каже – так як у першій школі поглиблене вивчення іноземних мов, у старших класах тут велике навантаження: п’ять уроків англійської в тиждень. Але з обдарованими дітьми працювати – одне задоволення.Детальніше – у сюжеті:

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