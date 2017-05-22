Волинь 1 серпня можуть поділити на різні «коронавірусні» зони

Центральна комісія техногенно-екологічної безпеки сьогодні, 31 липня, має затвердити розподіл України на зелену, жовту, помаранчеву й червону карантинні зони залежно від епідемічної ситуації.Про це стало відомо сьогодні, 31 липня, під час брифінгу у Волинській облдержадміністрації.Головний державний санітарний лікар Волинської областірозповіла, що з 1 серпня вступає в дію постанова уряду, яка і визначає критерії поділу Україні на різні зони. Янко наголосила, що не лише області, а й окремі райони чи населені пункти всередині області можуть бути віднесені до зеленої, жовтої, помаранчевої чи червоної зон.«Наголошую, що і у зеленій зоні продовжуватимуть діяти певні обмеження: масковий режим, заборонене проведення масових заходів (не більше 1 людини на 5 квадратних метрів), максимальна наповненість кінотеатрів – 50%, перевезення пасажирів у громадському транспорті – лише на сидячих місцях).Детально про критерії визначення приналежності регіонів до певних зон, а також заборони, які діятимуть у їхніх межах, можнаЗауважимо, що, за словами Наталії Янко, станом на 31 липня найнижчий рівень захворюваності фіксують уНатомість непроста ситуація – у містах Луцьк і Нововолинськ, Луцькому та Любешівському районах.