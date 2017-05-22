Волинь 1 серпня можуть поділити на різні «коронавірусні» зони
Сьогодні, 14:25
Центральна комісія техногенно-екологічної безпеки сьогодні, 31 липня, має затвердити розподіл України на зелену, жовту, помаранчеву й червону карантинні зони залежно від епідемічної ситуації.
Про це стало відомо сьогодні, 31 липня, під час брифінгу у Волинській облдержадміністрації.
Головний державний санітарний лікар Волинської області Наталія Янко розповіла, що з 1 серпня вступає в дію постанова уряду, яка і визначає критерії поділу Україні на різні зони. Янко наголосила, що не лише області, а й окремі райони чи населені пункти всередині області можуть бути віднесені до зеленої, жовтої, помаранчевої чи червоної зон.
«Наголошую, що і у зеленій зоні продовжуватимуть діяти певні обмеження: масковий режим, заборонене проведення масових заходів (не більше 1 людини на 5 квадратних метрів), максимальна наповненість кінотеатрів – 50%, перевезення пасажирів у громадському транспорті – лише на сидячих місцях).
Детально про критерії визначення приналежності регіонів до певних зон, а також заборони, які діятимуть у їхніх межах, можна прочитати у постанові за посиланням.
Зауважимо, що, за словами Наталії Янко, станом на 31 липня найнижчий рівень захворюваності фіксують у Ратнівському Старовижівському, Турійському, Іваничівському районах. Натомість непроста ситуація – у містах Луцьк і Нововолинськ, Луцькому та Любешівському районах.
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Про це стало відомо сьогодні, 31 липня, під час брифінгу у Волинській облдержадміністрації.
Головний державний санітарний лікар Волинської області Наталія Янко розповіла, що з 1 серпня вступає в дію постанова уряду, яка і визначає критерії поділу Україні на різні зони. Янко наголосила, що не лише області, а й окремі райони чи населені пункти всередині області можуть бути віднесені до зеленої, жовтої, помаранчевої чи червоної зон.
«Наголошую, що і у зеленій зоні продовжуватимуть діяти певні обмеження: масковий режим, заборонене проведення масових заходів (не більше 1 людини на 5 квадратних метрів), максимальна наповненість кінотеатрів – 50%, перевезення пасажирів у громадському транспорті – лише на сидячих місцях).
Детально про критерії визначення приналежності регіонів до певних зон, а також заборони, які діятимуть у їхніх межах, можна прочитати у постанові за посиланням.
Зауважимо, що, за словами Наталії Янко, станом на 31 липня найнижчий рівень захворюваності фіксують у Ратнівському Старовижівському, Турійському, Іваничівському районах. Натомість непроста ситуація – у містах Луцьк і Нововолинськ, Луцькому та Любешівському районах.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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