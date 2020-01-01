Обшуки на шахті в Нововолинську: відомі імена посадовців, яких затримали за незаконний продаж вугілля





За інформацією голови Незалежної профспілки гірників України Михайла Волинця, йдеться про керівника шахти Павла Танчева та головного інженера Олександра Шарка,



Фігурантів затримали на гарячому під час отримання чергової суми «відкату» у розмірі 23 тисячі гривень, повідомили в секторі комунікації поліції Волинської області.



Учора, 30 липня,



Під час обшуків на шахті правоохоронці вилучили гроші, отримані незаконним шляхом, та інші речові докази у справі.



Встановили, що посадовці організували незаконну діяльність щодо внесення до товарно-транспортних накладних завідомо недостовірних відомостей про об’єми завантаженого кам’яного вугілля та показники рівня його зольності. Фактичне відвантаження вугілля становило на 20-25 тонн більше, ніж зазначалося у документах. Таким чином гірники розтринькали понад пів мільйона гривень бюджетних коштів. Окрім цього, фігуранти вимагали неправомірну вигоду за здійснення своєї незаконної діяльності.



За інформацією Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України, вирішують питання про оголошення підозри і затримання зловмисників. Їм інкримінують частину 3 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та частину 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Посадовців шахти №9 «Нововолинська» державного підприємства «Волиньвугілля» підозрюють у незаконній реалізації кам’яного вугілля і хабарництві.За інформацією голови Незалежної профспілки гірників України, йдеться про керівника шахтита головного інженера повідомляє "Сила правди".Фігурантів затримали на гарячому під час отримання чергової суми «відкату» у розмірі 23 тисячі гривень, повідомили в секторі комунікації поліції Волинської області.Учора, 30 липня, поліцейські Департаменту стратегічних розслідувань із залученням спецпідрозділу КОРД провели обшуки на підприємстві.Під час обшуків на шахті правоохоронці вилучили гроші, отримані незаконним шляхом, та інші речові докази у справі.Встановили, що посадовці організували незаконну діяльність щодо внесення до товарно-транспортних накладних завідомо недостовірних відомостей про об’єми завантаженого кам’яного вугілля та показники рівня його зольності. Фактичне відвантаження вугілля становило на 20-25 тонн більше, ніж зазначалося у документах. Таким чином гірники розтринькали понад пів мільйона гривень бюджетних коштів. Окрім цього, фігуранти вимагали неправомірну вигоду за здійснення своєї незаконної діяльності.За інформацією Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України, вирішують питання про оголошення підозри і затримання зловмисників. Їм інкримінують частину 3 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та частину 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

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