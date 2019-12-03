Отримати гроші та статус безробітного на Волині можна за один день: як діє спрощена система

На період карантину в Україні, окрім збільшення мінімальних виплат допомоги з безробіття, значно спростили і систему набуття статусу безробітного.Про цифри та ситуацію на Волині розповів директор обласного центру зайнятостіпід час пресконференції 31 липня.Так, спрощена процедура реєстрації безробітних полягає в тому, що для цього достатньо лише двох заяв: про надання статусу безробітного та про призначення допомоги з безробіття, заповнених у будь-якій формі. До того ж, статус і гроші можна отримати вже із першого дня звернення, в той час, коли до карантину потрібно було чекати впродовж восьми днів після подання заяви.Також в період пандемії «закривають очі» на причину звільнення. І навіть ті люди, які пішли «за власним бажанням», можуть без проблем скористатися послугою і оперативно отримати допомогу від держави.«Якщо до карантину людина зазначала таку причину звільнення, то, стаючи на облік, аби отримати фінансову виплату з безробіття, потрібно було чекати 3 місяці, то зараз усі мають рівні права», – каже Роман Романюк.Наразі мінімальний розмір допомоги із безробіття складає 1000 гривень замість 650-ти, які люди отримували раніше. Директор центру зайнятості погоджується, що це не та сума, яка може покрити усі потреби, але, отримуючи щомісячно тисячу гривень, безробітний має бодай якусь фінансову опору.Порівнюючи аналогічні періоди із 12 березня по 1 липня 2019 та 2020 років, то кількість людей, які отримали статус безробітного, зросла чи не на половину (із 6 006 до 10 886 відповідно).Незважаючи на таке інтенсивне зростання кількості безробітних на Волині, структура чисельності за критеріями освіти та статі не змінилася. Дещо більшим став відсоток непрацевлаштованих осіб від 35-ти до передпенсійного віку. Однак Роман Романюк пояснює, що це пов’язано із тим, що в країні змінилася система вікового розподілу населення і збільшився пенсійний вік.