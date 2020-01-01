На волинській митниці поляк пропонував прикордонникам хабар за пропуск контрабандних сигарет. ФОТО. ВІДЕО





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37-річний поляк за кермом вантажівки повертався з України в Польщу. Під час огляду його авто прикордонники разом з митниками виявили приховані в конструктивних особливостях причепу сигарети. Наразі зі сховку правоохоронці вже дістали 1500 пачок сигарет, огляд триває.



Але водій сподівався, що хабар допоможе вирішити його «проблему», тому і запропонував прикордонникам 4000 гривень за безперешкодний пропуск через державний кордон. Від такої пропозиції охоронці кордону відмовились та з допомогою офіцерів внутрішньої і власної безпеки даний факт задокументували. Крім того за ст. 369 ККУ «Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі» направлено повідомлення до Нацполіції.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 30 липня прикордонники Луцького загону в пункті пропуску «Ягодин» виявили в причепі вантажного Mercedes чималу кількість прихованих сигарет.Про це йдеться на сайті Державної прикордонної служби України.37-річний поляк за кермом вантажівки повертався з України в Польщу. Під час огляду його авто прикордонники разом з митниками виявили приховані в конструктивних особливостях причепу сигарети. Наразі зі сховку правоохоронці вже дістали 1500 пачок сигарет, огляд триває.Але водій сподівався, що хабар допоможе вирішити його «проблему», тому і запропонував прикордонникам 4000 гривень за безперешкодний пропуск через державний кордон. Від такої пропозиції охоронці кордону відмовились та з допомогою офіцерів внутрішньої і власної безпеки даний факт задокументували. Крім того за ст. 369 ККУ «Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі» направлено повідомлення до Нацполіції.

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