25-річній дівчині з Волині ампутували ногу з пухлиною: збирають гроші на протез

Небайдужих волинян просять допомогти Альоні Сірець, якій ампутували ногу з пухлиною.Про це на своїй сторінці у facebook написав лікар Волинської обласної клінічної лікарні Сергій Пісачук.У своєму дописі медик зазначає, що жінці 25 років. Їй провели 5 блоків хімії з приводу остеобластоми лівого стегна, ампутували ліву ногу разом з пухлиною."В сім’ї з 6-місячною дитиною немає стабільного доходу і там де вони проживають немає підприємств де можна заробити ці вкрай необхідні кошти, виживають як можуть. Прошу всіх небайдужих допомогти зібрати кошти для протезування лівої ноги Альони", - пише лікар.