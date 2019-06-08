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25-річній дівчині з Волині ампутували ногу з пухлиною: збирають гроші на протез

25-річній дівчині з Волині ампутували ногу з пухлиною: збирають гроші на протез
Небайдужих волинян просять допомогти Альоні Сірець, якій ампутували ногу з пухлиною.

Про це на своїй сторінці у facebook написав лікар Волинської обласної клінічної лікарні Сергій Пісачук.

У своєму дописі медик зазначає, що жінці 25 років. Їй провели 5 блоків хімії з приводу остеобластоми лівого стегна, ампутували ліву ногу разом з пухлиною.

"В сім’ї з 6-місячною дитиною немає стабільного доходу і там де вони проживають немає підприємств де можна заробити ці вкрай необхідні кошти, виживають як можуть. Прошу всіх небайдужих допомогти зібрати кошти для протезування лівої ноги Альони", - пише лікар.

Реквізити для допомоги в ПриватБанку: 4149 4991 3359 8910 Сірець Альона Володимирівна.

25-річній дівчині з Волині ампутували ногу з пухлиною: збирають гроші на протез

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Теги: дівчина, ампутація, нога
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