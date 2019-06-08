25-річній дівчині з Волині ампутували ногу з пухлиною: збирають гроші на протез
Сьогодні, 16:04
Небайдужих волинян просять допомогти Альоні Сірець, якій ампутували ногу з пухлиною.
Про це на своїй сторінці у facebook написав лікар Волинської обласної клінічної лікарні Сергій Пісачук.
У своєму дописі медик зазначає, що жінці 25 років. Їй провели 5 блоків хімії з приводу остеобластоми лівого стегна, ампутували ліву ногу разом з пухлиною.
"В сім’ї з 6-місячною дитиною немає стабільного доходу і там де вони проживають немає підприємств де можна заробити ці вкрай необхідні кошти, виживають як можуть. Прошу всіх небайдужих допомогти зібрати кошти для протезування лівої ноги Альони", - пише лікар.
Реквізити для допомоги в ПриватБанку: 4149 4991 3359 8910 Сірець Альона Володимирівна.
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Про це на своїй сторінці у facebook написав лікар Волинської обласної клінічної лікарні Сергій Пісачук.
У своєму дописі медик зазначає, що жінці 25 років. Їй провели 5 блоків хімії з приводу остеобластоми лівого стегна, ампутували ліву ногу разом з пухлиною.
"В сім’ї з 6-місячною дитиною немає стабільного доходу і там де вони проживають немає підприємств де можна заробити ці вкрай необхідні кошти, виживають як можуть. Прошу всіх небайдужих допомогти зібрати кошти для протезування лівої ноги Альони", - пише лікар.
Реквізити для допомоги в ПриватБанку: 4149 4991 3359 8910 Сірець Альона Володимирівна.
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