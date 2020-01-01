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Хлопчик, який потрапив під колеса інкасаторської машини на Волині, досі перебуває у реанімації

Хлопчик, який потрапив під колеса інкасаторської машини на Волині, досі перебуває у реанімації
Шестирічний хлопчик, який потрапив під колеса інкасаторської автівки у Нововолинську знаходиться у реанімації. Машину відправили на штрафмайданчик.

Про обставини ДТП Суспільному розповів заступник начальника Нововолинського відділення поліції Вадим Сватко.

Нагадаємо, що аварія сталася 29 липня близько 16:00.

За попередньою версією, 6-річний хлопчик на самокаті спускався із гірки. Усе трапилося біля місцевого супермаркету. У автівці були інкасатори одного із банків.

"Водія перевірили, він був тверезий", - каже Вадим Сватко. Поруч із магазином є камери спостереження, їх наразі опрацьовують слідчі.

Травмований хлопчик нині перебуває у реанімації Нововолинської центральної міської лікарні. Як розповів завідувач травматологічного відділення лікарні, стан дитини поліпшується.

"На сьогодні дитина стабільна, стан середньої важкості, ближчий до задовільного, маємо надію, що все буде добре", - каже Тарас Родзь.

У поліції кажуть, слідство триває, тому сказати з чиєї вини сталася ДТП, не можуть. Автівку інкасаторів поки опломбувал та наразі вона знаходиться на штрафмайданчику.

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Теги: аварія, інкасатори, Нововолинськ
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Коментарі 1
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26.1
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26.4 Під час виїзду з житлової та пішохідної зони водії повинні дати дорогу іншим учасникам дорожнього руху.
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