Хлопчик, який потрапив під колеса інкасаторської машини на Волині, досі перебуває у реанімації





Про обставини ДТП



Нагадаємо, що



За попередньою версією, 6-річний хлопчик на самокаті спускався із гірки. Усе трапилося біля місцевого супермаркету. У автівці були інкасатори одного із банків.



"Водія перевірили, він був тверезий", - каже Вадим Сватко. Поруч із магазином є камери спостереження, їх наразі опрацьовують слідчі.



Травмований хлопчик нині перебуває у реанімації Нововолинської центральної міської лікарні. Як розповів завідувач травматологічного відділення лікарні, стан дитини поліпшується.



"На сьогодні дитина стабільна, стан середньої важкості, ближчий до задовільного, маємо надію, що все буде добре", - каже Тарас Родзь.



У поліції кажуть, слідство триває, тому сказати з чиєї вини сталася ДТП, не можуть. Автівку інкасаторів поки опломбувал та наразі вона знаходиться на штрафмайданчику.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Шестирічний хлопчик, який потрапив під колеса інкасаторської автівки у Нововолинську знаходиться у реанімації. Машину відправили на штрафмайданчик.Про обставини ДТП Суспільному розповів заступник начальника Нововолинського відділення поліції Вадим Сватко.Нагадаємо, що аварія сталася 29 липня близько 16:00 За попередньою версією, 6-річний хлопчик на самокаті спускався із гірки. Усе трапилося біля місцевого супермаркету. У автівці були інкасатори одного із банків."Водія перевірили, він був тверезий", - каже Вадим Сватко. Поруч із магазином є камери спостереження, їх наразі опрацьовують слідчі.Травмований хлопчик нині перебуває у реанімації Нововолинської центральної міської лікарні. Як розповів завідувач травматологічного відділення лікарні, стан дитини поліпшується."На сьогодні дитина стабільна, стан середньої важкості, ближчий до задовільного, маємо надію, що все буде добре", - каже Тарас Родзь.У поліції кажуть, слідство триває, тому сказати з чиєї вини сталася ДТП, не можуть. Автівку інкасаторів поки опломбувал та наразі вона знаходиться на штрафмайданчику.

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