Хлопчик, який потрапив під колеса інкасаторської машини на Волині, досі перебуває у реанімації
Сьогодні, 17:06
Шестирічний хлопчик, який потрапив під колеса інкасаторської автівки у Нововолинську знаходиться у реанімації. Машину відправили на штрафмайданчик.
Про обставини ДТП Суспільному розповів заступник начальника Нововолинського відділення поліції Вадим Сватко.
Нагадаємо, що аварія сталася 29 липня близько 16:00.
За попередньою версією, 6-річний хлопчик на самокаті спускався із гірки. Усе трапилося біля місцевого супермаркету. У автівці були інкасатори одного із банків.
"Водія перевірили, він був тверезий", - каже Вадим Сватко. Поруч із магазином є камери спостереження, їх наразі опрацьовують слідчі.
Травмований хлопчик нині перебуває у реанімації Нововолинської центральної міської лікарні. Як розповів завідувач травматологічного відділення лікарні, стан дитини поліпшується.
"На сьогодні дитина стабільна, стан середньої важкості, ближчий до задовільного, маємо надію, що все буде добре", - каже Тарас Родзь.
У поліції кажуть, слідство триває, тому сказати з чиєї вини сталася ДТП, не можуть. Автівку інкасаторів поки опломбувал та наразі вона знаходиться на штрафмайданчику.
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Про обставини ДТП Суспільному розповів заступник начальника Нововолинського відділення поліції Вадим Сватко.
Нагадаємо, що аварія сталася 29 липня близько 16:00.
За попередньою версією, 6-річний хлопчик на самокаті спускався із гірки. Усе трапилося біля місцевого супермаркету. У автівці були інкасатори одного із банків.
"Водія перевірили, він був тверезий", - каже Вадим Сватко. Поруч із магазином є камери спостереження, їх наразі опрацьовують слідчі.
Травмований хлопчик нині перебуває у реанімації Нововолинської центральної міської лікарні. Як розповів завідувач травматологічного відділення лікарні, стан дитини поліпшується.
"На сьогодні дитина стабільна, стан середньої важкості, ближчий до задовільного, маємо надію, що все буде добре", - каже Тарас Родзь.
У поліції кажуть, слідство триває, тому сказати з чиєї вини сталася ДТП, не можуть. Автівку інкасаторів поки опломбувал та наразі вона знаходиться на штрафмайданчику.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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