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Науковець та експерт у галузі освіти розповість, що чекає на студентів українських вишів

Науковець та експерт у галузі освіти розповість, що чекає на студентів українських вишів
Вища освіта в Україні грішить тим, що вона дуже далека від реальної ситуації на ринку праці. Однак світ дуже швидко змінюється, змінюються технології, підходи, щомісяця з’являються нові професії.

Про те, яким повинен бути сучасний український виш, розмовлятимуть під час онлайн-зустрічі з керівником секретаріату Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти Михайлом Винницьким у рамках проєкту «Школа свідомого громадянина», який організовує Громадянський Рух «СВІДОМІ», – пише видання «Конкурент».

Захід відбудеться у четвер, 6 серпня, о 18:45 на платформі для відеоконференцій Zoom.

Під час розмови ви дізнаєтеся:

Чи відповідають українські ЗВО сучасним потребам?
Як бути з вищою освітою, якщо протягом життя змінюєш кілька професій?
Як правильно обрати професію та відповідний виш для її опанування?
Чи потрібна усім вища освіта?
Обов'язкова попередня РЕЄСТРАЦІЯ за посиланням.

Довідково:

Михайло Винницький: доктор наук з економічної соціології; захистив свою дисертацію у Кембриджському університеті (Великобританія); був віцепрезидентом з продажу та маркетингу компанії Lava Computer Mfg Inc. у Торонто; в останні роки після Майдану був радником Міністра освіти і науки України, а також головою Національної команди експертів з реформування вищої освіти Еразмус+. У цих ролях він опікується запровадженням ступеня доктора філософії (PhD) замість традиційної української аспірантури і реформуванням медичної освіти; член Ради наставників Української Академії Лідерства.

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Теги: університети, Україна, студенти, навчання, виш
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